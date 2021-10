Célébrer l’Halloween autrement

Célébrer la mort

À Saint-Gédéon, Flavie Gagnon et sa famille profitent de l'Halloween pour prendre le temps de célébrer leurs défunts.

Ça, c’est nos arrière-grands-mères , explique la jeune fille de sept ans. Elle pointe du doigt des photos d’ancêtres de la famille posées sur une petite table, entourées de bougies et d’objets symboliques.

Flavie Gagnon et son frère Grégoire devant des photos de leur grands-parents et arrière-grands-parents. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Annie St-Hilaire, la mère de Flavie, a ramené cette idée d’un séjour au Mexique.

J'ai découvert une autre manière de fêter l'Halloween, c'est-à-dire beaucoup plus festive, rassembleuse, mais qui était toujours en l'honneur de morts. (...) Donc, je pense qu'à travers l'Halloween, on est capable de leur expliquer mieux où les morts vivent maintenant. Donc peut-être plus dans nos mémoires. , raconte Annie.

La famille de Saint-Gédéon s’est inspirée des autels d’origine mexicaine pour exposer la photo de leurs défunts. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Annie souhaite ainsi accorder à cette fête des valeurs autres que dépenser de l'argent et manger des bonbons.

Tandis que les croyances et la religion sont généralement des sujets peu présents dans le quotidien de ses enfants, elle souhaite profiter du mois d’octobre pour que la famille aborde ensemble des questionnements sur la mort et son impact sur les gens encore vivants.

Célébrer le voisinage

Près de la Pulperie de Chicoutimi, trois familles préparent une fête entre voisins pour l’Halloween. Chaque maisonnée propose une expérience unique.

Un jeune, Xavier Girard, a pensé organiser un jeu d’évasion où ses voisins devront résoudre des énigmes pour s’enfuir avec les bonbons. L’adolescente Margot Landry, elle, propose un défilé de costumes. Peu importe l’activité, tous s’y donnent à cœur joie.

C’est la deuxième année qu’une formule de la sorte prend forme dans le voisinage. Voyant la date de l’Halloween repoussée à cause de la pluie en 2019, ainsi que la fête annulée avec le confinement en 2020, Sabrina Desmeules avait proposé à ses voisins de créer ensemble une nouvelle formule.

La peur, la créativité, l'imaginaire... Moi ça me fait tripper de voir les enfants avoir peur et ça travaille vraiment leur imaginaire. Puis, c'était aussi une façon de leur montrer que ça peut être différent aussi. , exprime Sabrina.

Sabrina Desmeules est l’initiatrice de l’idée d’une fête entre voisins pour l’Halloween. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Certains bonbons sont cuisinés. Les costumes sont recyclés ou achetés en friperie. Les décorations prennent forment avec du matériel déjà dans la maison.

Pour se rapprocher entre voisins, pour revenir aux sources ou pour offrir un peu de répit à la planète, il suffit juste d’y penser pour célébrer l'Halloween autrement.