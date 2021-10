Retour en zone positive pour le PIB au Canada

Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,4 % au mois d’août dernier, selon Statistique Canada, à la faveur de l’assouplissement des restrictions de la santé publique et de la relance économique.

D'après l’agence fédérale, des hausses d’activité ont été constatées en août dans 15 des 20 secteurs économiques étudiés. Les secteurs des services d'hébergement et de la restauration, du transport et de l'entreposage ainsi que du commerce au détail ont connu les hausses d’activité les plus marquées.

Il s'agit d'un retour en zone positive pour le PIBproduit intérieur brut , qui avait encaissé un recul de 0,1 % en juillet.

L'assouplissement continu des restrictions de santé publique et la poursuite de la relance partout au pays ont accru la demande dans de nombreuses industries productrices de services où les interactions en personne sont nécessaires , explique Statistique Canada.

Les plus fortes hausses d'activité ont été enregistrées dans le transport aérien, qui a progressé de 24,2 % en août. L'activité de ce secteur hautement frappé par la crise de la COVID-19 demeure cependant 77 % en deçà de son niveau d'activité prépandémique.

La situation s'est aussi améliorée dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Les services de restauration et les débits de boissons ont augmenté de 5,4 % en août après avoir progressé de 8, % en juillet, tandis que les services d'hébergement ont connu une hausse d'activité de 11,3 %.

Le commerce de détail a augmenté de 1,8 % en août. Les commerces d'alimentation ont enregistré la progression la plus marquée, avec une hausse de 3,8 %.

Changements climatiques plombent l'agriculture

Les secteurs qui ont le moins bien performé en août au Canada sont l’agriculture, la forêt, la pêche et la chasse. Elles ont ralenti de 5,7 % après avoir encaissé un autre recul de 5,5 % en juillet.

Les records de chaleur et les conditions de sécheresse qui ont sévi tout l’été dans l'Ouest canadien ont gravement nui à la production, souligne Statistique Canada.