Plusieurs accidents causés par le brouillard et la glace noire

Le brouillard et la chaussée glissante sont à l’origine de plusieurs accidents sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean vendredi matin. La route du Lac Ouest, à la hauteur d’Alma, est notamment fermée en raison d’une collision.

Au moins deux véhicules lourds se sont percutés à cet endroit. La circulation est bloquée entre le 10e rang et le boulevard Maurice-Paradis.

La Sûreté du Québec ignore pour le moment si l’accident a fait des blessés. Le porte-parole Hugues Beaulieu précise que la route est partiellement glacée et que la visibilité est réduite. C’est aussi le cas sur la route 172 et l’autoroute 70.

Par ailleurs, dans le secteur de Shipshaw, deux sorties de routes ont eu lieu à quelques minutes d’intervalle. La première est survenue vers 7 h à cause de la glace noire. Puis, 30 minutes plus tard, un minibus scolaire s’est renversé à l’intersection des routes Desmeules et Mathias. Heureusement, il n’y avait aucun écolier à bord du véhicule. Les deux accidents n’ont fait aucun blessé.

