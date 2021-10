Le plan pour loger les sans-abris d’Halifax progresse

Le conseiller municipal Waye Mason est content que les choses avancent bien dans ce dossier.

C’est un soulagement , dit-il. Le temps presse, personne ne veut voir des gens coucher dans des tentes ou des abris temporaires en hiver.

Au mois d’août, la Ville d’Halifax a expulsé des sans-abris qui dormaient dans des tentes et des parcs du centre-ville. Le problème s'est déplacé dans des parcs en périphérie. Et depuis, la Municipalité régionale d'Halifax tente de trouver des solutions plus permanentes.

Des sans-abris ont aménagé des tentes dans le Parc Victoria au centre-ville d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Les travaux pour rénover les 24 maisons modulaires avancent bien et la ville compte annoncer la semaine prochaine où ces unités seront installées. Waye Mason confirme des sites sont en préparation à Halifax et Dartmouth. Les 24 unités pourront accueillir jusqu'à 73 personnes.

Mais plus le temps refroidit, plus les gens sont stressés, confie Victoria Levak, de l’organisme P.A.D.S.. Le groupe fait pression pour la mise en place de logements abordables et permanents et ses membres ont bien hâte de connaître tous les détails de la stratégie de la municipalité.

J’espère que les unités seront supervisées avec du personnel en place pour aider les locataires. Une citation de : Victoria Levak, porte-parole de l'organisme P.A.D.S.

Plusieurs souffrent de dépendances et de stress post-traumatique , ajoute-t-elle. Ils ont besoin de plus qu’un toit au-dessus de leur tête.

Le parc Meagher, à Halifax, le 15 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Le ministère des Services communautaires dit travailler de près avec la Municipalité régionale d’Halifax pour identifier les meilleures personnes qui pourraient appuyer les sans-abris dans la transition des tentes vers ces unités et leur nouvelle vie.

Pendant ce temps, l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse est en train de finaliser l’achat de l'hôtel Travelodge à Dartmouth.

Le directeur Jim Graham explique que le but est de le convertir en 65 logements subventionnés pour sans-abris. Les locataires auront accès à des services de soutien et le quart des unités sera réservé à des femmes. La transaction doit être conclue et quelques travaux doivent être faits, mais déjà Jim Graham est ravi.

C’est du jamais vu, ça va faire une grande différence, c’est vraiment un cadeau. Une citation de :Jim Graham, directeur de l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse

L'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse est sur le point d'acheter l'hôtel Travelodge à Dartmouth pour en faire des logements pour sans-abri. Photo : Google

Le gouvernement fédéral doit investir plus de 8 millions de dollars dans le projet. La plupart de ces fonds proviennent de l'initiative pour la création rapide de logements qu’Ottawa a prévu dans son budget. Le gouvernement provincial va investir près de 3,5 millions de dollars provenant du fonds d’investissement en infrastructure.

Ces nouvelles unités pourraient accueillir la vingtaine de personnes qui vivent temporairement à l'aréna Gerald Gray Memorial. La Municipalité leur avait permis de s’y installer jusqu’à la fin octobre. Elle confirme maintenant qu’ils pourront rester jusqu’à ce que les nouveaux logements soient prêts à les accueillir.

Plus de détails sur les maisons modulaires et les logements à l'hôtel Travelodge devraient être annoncés la semaine prochaine.