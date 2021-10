Les mesures sanitaires à respecter pour l’Halloween encore cette année

Les enfants et leurs familles devront respecter les mesures sanitaires pour éviter la propagation de la Covid-19 lors de la collecte de friandises en fin de semaine sur la Côte-Nord.

La médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de santé publique, au CISSS CISSS de la Côte-Nord, Claudette Viens rappelle que toutes personnes qui présentent des symptômes de Covid-19 ou qui sont en isolement préventif ne doivent pas participer à la collecte ou à la distribution des sucreries.

À écouter : à l'émission Bonjour la Côte l'entrevue avec Claudette Viens

Elle met en garde aussi la population en ce qui concerne la participation aux fêtes.

Les partys d’Halloween sont aussi un vecteur de propagation de la covid-19 plus dangereux que les collectes. Une citation de :Claudette Viens, médecin-conseil en maladies infectieuses au CISSS de la Côte-Nord

Claudette Viens recommande aussi de préparer les friandises dans des sacs individuels et de les placer dans de grands contenants pour éviter le plus possible les contacts.

Le respect des mesures sanitaires comme le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque sont aussi de mise.

Des cyclistes sur un sentier où l'on aperçoit une cour décorée pour l'Halloween. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

De son côté la Sûreté du Québec rappelle comme chaque année à la population d’être prudente lors des déplacements en période de collecte de friandise. Elle demande aux usagers de la route de réduire leur vitesse et elle recommande aux personnes dans les rues de porter des vêtements de couleurs pour être visibles.