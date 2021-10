Pénurie d’employés, candidats sans expérience : le défi des entreprises de la province

Les restaurants et autres commerces de la Saskatchewan affirment être confrontés à une pénurie de main-d'œuvre et à un manque de candidats expérimentés. Une réalité que confirme le gouvernement provincial.

Au mois de septembre, la province indique que 4056 offres d'emploi pour des professions liées à la vente et aux services ont été affichées sur SaskJobs et Job Bank, ce qui représente une augmentation de 117 % par rapport à 2020.

Selon la province, le secteur de la restauration affiche un taux élevé de postes vacants. La taille de la population active et les niveaux d'emploi sont tous deux en baisse par rapport à la même période en 2019.

Ces préoccupations sont réelles et elles reflètent le resserrement du marché du travail, non seulement en Saskatchewan, mais dans tout le Canada et dans le monde , indique le gouvernement dans un courriel envoyé à CBC.

Que ce soit à Saskatoon et à Regina, des affiches avec le message Employés recherchés sont visibles sur les vitrines des commerces.

La directrice chez Urban Cellars Beer Spirits & Wine Stores à Saskatoon, Sherry Halvorson, mentionne que son établissement manque cruellement d’employés et que d’autres commerces sont confrontés aux mêmes difficultés.

C'est la réalité de la vie. Nous devons remettre les gens au travail.

La charge de travail que doivent assumer ses employés a nettement augmenté à cause de la pénurie. Des employés à temps partiel travaillent désormais à temps plein et même les gestionnaires, comme elle, doivent consacrer plus de 60 heures par semaine au travail.

Malgré toutes ses tentatives de recrutement. Sherry Halvorson ne parvient pas à recevoir un nombre de candidatures suffisant.

Avant la pandémie, nous recevions au moins 10 candidatures par semaine, mais depuis le début de la pandémie, nous pouvons nous compter chanceux si nous en recevions une en trois semaines , explique-t-elle.

Le directeur général du Birmingham's Vodka and Ale House à Regina, Levi Warren, indique pour sa part qu'il continue de recevoir beaucoup de candidatures. Seul problème, c’est le profil des candidats. Ils sont de plus en plus jeunes et sans expérience.

Nous ne nous battons pas pour trouver des gens. Nous avons juste du mal à trouver les bonnes personnes , informe M. Warren.

Je n'ai pas trouvé beaucoup de candidats qui ont une expérience de serveur ou de barman.... et sans expérience, il est difficile de trouver son rythme et de s'intégrer.

Pour Sherry Halvorson et Levi Warren, la fin de certains programmes d'aide gouvernementale pourrait pousser des gens à regagner le marché du travail.

Parce que pour être honnête, nous avons besoin de ces personnes pour faire tourner notre économie , explique Mme Halvorson. Sans eux au travail, notre économie va souffrir davantage.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti.