La STTR teste un nouveau service de transport à la carte

À partir d’une application, un usager pourra réserver un déplacement en autobus de trois jours à 30 minutes avant son départ. Un autobus viendra le chercher à un arrêt de la STTR pour aller le reconduire directement à un autre arrêt, sans faire de correspondance.

Pour l’usager, c’est vraiment avantageux parce que c’est un service qui est plus rapide que les lignes fixes que l’on connaît et c’est aussi beaucoup plus flexible. Donc, ça s’adapte vraiment à l’horaire de l’usager , explique le directeur des communications et des partenariats à la Société de transport de Trois-Rivières Charles-Hugo Normand, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Ce projet à l’essai est offert dans une zone circonscrite, de Pointe-du-Lac jusqu’au carrefour du Savoir, en montant vers le parc industriel sur le boulevard des Forges. Il sera en fonction du lundi au vendredi, de 19 h à minuit.

Les mêmes tarifs pour un passage s’appliqueront au transport à la demande. Avant d’étendre ce service à toute la ville, la STTR veut évaluer les retombées et s’assurer que l’usager a une belle expérience.

Charles-Hugo Normand tient à rappeler que ce n’est pas un transport de porte à porte, comme le taxi. C’est un service qui utilise les arrêts et la structure de la STTR et il peut y avoir plusieurs usagers dans un même véhicule.

Donc, ça suppose que quand l’autobus vient vous chercher, peut-être qu’il y a un autre usager dans l’autobus. À partir de toutes les réservations qui sont faites dans l’application, l’algorithme propose un trajet au chauffeur pour aller récupérer l’ensemble des usagers. Ça demeure du transport collectif, mais c’est vraiment la meilleure manière qu’on a trouvée pour le personnaliser.

Faire mieux en dehors des heures de pointe

Le directeur des communications explique que les autobus étaient très fréquentés aux heures de pointe, mais l’étaient moins notamment le soir. On ne veut pas faire rouler des autobus qui sont vides, autant pour des raisons économiques que pour des raisons environnementales. En y allant sur demande, on s’assure qu’il y a des usagers.

Charles-Hugo Normand mentionne également qu’un réseau de transport avec des lignes fixes et un horaire précis est un système qui fonctionne bien dans les grandes villes, mais qui est moins adapté à la réalité de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il n’y a pas encore nécessairement beaucoup de fréquences, ce qui fait que ce n’est pas toujours avantageux de le prendre, ou le service est aux 35 minutes, aux 65 minutes. Nous, on veut renverser la vapeur.

À la suite du projet pilote, le réseau de la STTR pourrait être appelé à se transformer. Les zones en périphérie gagneraient peut-être à être desservies avec un transport à la demande, adapté aux besoins des usagers, ce qui permettrait ultimement à la Société de transports d’offrir plus de fréquences dans les zones plus densément peuplées à Trois-Rivières.