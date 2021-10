Accusé d’avoir causé la mort d’un bébé, il est apte à subir son procès

L’accusé est Madison Bennett, 23 ans, aussi connu sous le nom de Karrson Bennett.

Lors d’une brève procédure de la cour, jeudi, l’avocat de la défense, David Lutz, a demandé une nouvelle évaluation pour son client, cette fois dans le but de déterminer si ce dernier souffrait d’une maladie mentale au moment des faits dont il est accusé. Si c’était le cas, il peut ne pas être tenu criminellement responsable.

Le juge de la Cour provinciale David Walker a accepté la demande de la défense. Bennett est envoyé au Centre hospitalier Restigouche pour y subir la nouvelle évaluation durant 30 jours. Il devra comparaître à nouveau en cour à Saint-Jean le 25 novembre.

Bennett est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort et de manquement à ses conditions de probation. L’identité de l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de non-publication.

La police municipale de Saint-Jean est intervenue dans une résidence le 18 septembre à la suite d’un appel au service 911 signalant un enfant inconscient. Ce dernier a été transporté par ambulance aérienne à un hôpital pour enfants à Halifax, mais il est mort le 19 septembre.

Une condamnation précédente

Ce n’est pas la première fois que Bennett est accusé d’avoir fait du mal à un enfant.

En 2017, il a été accusé de tentative de meurtre et de voies de fait graves sur un autre tout-petit. Il a fini par reconnaître sa culpabilité à l’accusation de voies de fait graves et il a été condamné, en janvier 2019, à trois ans de prison et à 36 mois de probation sous surveillance. Compte tenu du temps qu’il avait déjà passé derrière les barreaux, sa peine d’emprisonnement a été réduite de 18 mois.

Selon des documents de libération conditionnelle obtenus par CBCCanadian Broadcasting Corporation , lorsque les policiers sont entrés dans l’appartement de Bennett en 2017, ils ont vu un enfant qui avait un oeil au beurre noir ainsi que des ecchymoses aux joues, au front, autour des yeux, sur les bras et les jambes.

Les documents citent un rapport dans lequel la police conclut que Bennett avait mis l’enfant dans un sac dans un placard, qu’il avait lancé un livre et une poupée au visage de l’enfant, qu’il l’avait agrippé par les cheveux et lancé sur un lit et qu’il avait mis sa main sur la bouche de l’enfant jusqu’à ce que ses lèvres deviennent violacées.

Aucune interdiction de contact avec des enfants

En vertu de son ordonnance de probation, Bennett ne pouvait avoir aucun contact avec la famille de l’enfant, il ne pouvait pas consommer de drogue ni posséder une arme, et il devait soumettre aux autorités un échantillon d’ADN et participer à un traitement et à une consultation psychologique.

Mais il n’y avait aucune interdiction d’avoir des contacts avec des enfants.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada avait toutefois exprimé de l’inquiétude quant aux risques que Bennett récidive. Elle a souligné cette préoccupation au moment où il a demandé une libération conditionnelle de jour et une libération conditionnelle totale après avoir purgé six mois de prison.

La décision de juin 2019 cite le Service correctionnel du Canada qui avait recommandé des conditions de libération conditionnelle, dont celle que Bennett ne se trouve pas en présence d’enfants de moins de 12 ans à moins d’être accompagné par un adulte responsable qui connaît son passé criminel et qui a été approuvé par le surveillant de liberté conditionnelle.

Le Service correctionnel voulait aussi que Bennett reçoive un traitement en santé mentale et qu’il signale immédiatement au surveillant de liberté conditionnelle toute relation sexuelle ou non sexuelle avec des femmes.

Mais Bennett a vu sa demande de libération conditionnelle rejetée. Il aurait été libéré à la date où sa peine s’est terminée.

Sur son comportement en prison

Selon les documents de libération conditionnelle, Bennett n'était pas un détenu modèle. La Commission des libérations conditionnelles rappelait qu’il avait été suspendu d’un programme de formation en raison de son comportement nuisible et de son manque de motivation.

Selon les documents, Bennett consommait des drogues en guise de pansement émotionnel , il tentait de manipuler le système judiciaire et de minimiser son comportement criminel, et le fait de maltraiter des enfants était pour lui un moyen de se venger.

La Commission des libérations conditionnelles a ajouté dans ces documents qu’elle considérait que le crime pour lequel il était détenu indiquait le genre de crime qu’il était capable de commettre. Elle a souligné qu’il a agi violemment contre un enfant tandis qu’il était dans une situation de confiance et qu’il devait plutôt veiller sur l’enfant. Ses gestes, selon la Commission, ont causé d’importants dommages physiques qui auront sans doute des conséquences à long terme pour la victime.