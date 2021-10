Agenda chargé pour Justin Trudeau lors de sa visite officielle en Europe

Le premier ministre Justin Trudeau est en visite officielle aux Pays-Bas vendredi, au premier jour d'un séjour de six jours en Europe où il sera question d'économie, de climat et de sécurité.

La sécurité internationale et les échanges commerciaux devraient figurer parmi les principaux thèmes que le chef du gouvernement canadien abordera lors de son allocution devant des parlementaires néerlandais en matinée, à La Haye.

Par la suite, le premier ministre prendra part à une cérémonie de dépôt de couronne au Cimetière de guerre canadien de Bergen-op-Zoom en compagnie de la princesse Margriet Francisca des Pays-Bas. Le Canada a joué un rôle dans la libération des Pays-Bas lors de la Seconde Guerre mondiale.

Justin Trudeau se déplacera ensuite à Rotterdam pour participer à une table ronde sur le leadership en matière de climat.

Le G20 d'abord, puis la COP26

Il reviendra à La Haye, en milieu d'après-midi, pour rencontrer le premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Les deux chefs de gouvernement tiendront ensuite une conférence de presse conjointe.

En plus de traiter de sécurité internationale et d'échanges commerciaux, les premiers ministres Trudeau et Rutte devraient aussi discuter de changements climatiques et de mesures pour éviter des tragédies impliquant des avions civils qui survolent des zones de guerre.

Justin Trudeau participera ensuite à une séance de questions et réponses avec des étudiants avant d'être invité à un dîner organisé par le premier ministre Rutte.

Le premier ministre du Canada partira en soirée pour Rome, en Italie, où se tiendra le sommet des dirigeants des pays du G20. Lundi et mardi, il prendra part à la rencontre COP26 des Nations unies sur le climat à Glasgow, en Écosse.