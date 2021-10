Le poète acadien Raymond Guy LeBlanc est décédé

M. LeBlanc est né en 1945 à Saint-Anselme, une municipalité qui fait aujourd’hui partie de Dieppe, et il a grandi et vécu dans la région de Moncton.

Après ses études en arts et en philosophie à l’Université de Moncton et en France, il a publié son premier recueil de poésie, Cri de terre, en 1972, aux Éditions d’Acadie.

Il a aussi publié Chant d'amour et d’espoir en 1988, La Mer en feu en 1993, Archives de la présence en 2005 et Empreintes en 2011. Ses textes ont été publiés par diverses revues littéraires en Acadie, au Québec et en Europe.

Il a participé à de nombreux salons et festivals littéraires en Acadie, au Québec, ailleurs au Canada, en Louisiane, en France et en Belgique.

Raymond Guy LeBlanc a remporté le prix France-Acadie en 2006, un prix Éloize en 2007 et le prix Pascal-Poirier pour l'excellence dans les arts littéraires en français en 1998.

Au cours de sa carrière, il a notamment travaillé comme chargé de cours en philosophie et en français à l'Université de Moncton. Il a aussi travaillé à Radio-Canada Acadie, chez les producteurs Connexions et CinImage et à la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.