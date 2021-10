COVID-19 : l’Ontario ne rendra pas la vaccination obligatoire pour les élèves

C'est pourtant ce que demandaient entre autres la chef de la santé publique de Toronto, la Dre Eileen de Villa, et le plus gros conseil scolaire en Ontario, le Conseil public anglais de Toronto (TDSB).

Le Dr Moore, chef provincial de la santé publique, rétorque que ce serait un fardeau pour les bureaux locaux de santé et les parents.

Nous devons évaluer les tendances et voir si ce virus pose une menace continue, a expliqué le Dr Moore jeudi. S'il perdure de saison en saison et qu'il représente une menace continue, à ce moment-là, nous réexaminerons avec le gouvernement la possibilité d'ajouter à la loi le statut de vaccination contre la COVID.

À l'heure actuelle, pour fréquenter l'école, les élèves doivent confirmer aux autorités locales de la santé qu'ils sont vaccinés contre neuf maladies (rougeole, rubéole, oreillons, varicelle, diphtérie, coqueluche, tétanos, méningite et poliomyélite). La Loi ontarienne sur l'immunisation des élèves permet des exemptions pour des raisons médicales, notamment.

Le Dr Moore dit que le gouvernement collabore actuellement avec les conseils scolaires et les bureaux locaux de santé publique pour obtenir le statut de vaccination des élèves de façon à faciliter le traçage des cas et la gestion des éclosions dans les écoles.

Présentement, seuls les jeunes de 12 ans et plus sont admissibles à la vaccination. Les autorités provinciales attendent l'approbation de Santé Canada pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans.

Le premier ministre Doug Ford a fait les manchettes plus tôt cette semaine après avoir déclaré qu'il « comprend » les parents qui hésitent à faire vacciner leur enfant contre le coronavirus.

Maintien du masque à l'école

Le ministère de l'Éducation faisait état jeudi de 80 infections de plus en milieu scolaire. À l'heure actuelle, 503 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 10 % des établissements élémentaires et secondaires de la province. Deux écoles sont fermées en raison d'éclosions.

Jeudi, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a annoncé un accroissement du dépistage dans les écoles.

Le Dr Moore a assuré, lui, que les écoles étaient « très, très sécuritaires ».

Les autorités provinciales répètent que la plupart des élèves infectés ont contracté le virus à l'extérieur de l'école.

Le Dr Moore signale toutefois que la province ne prévoit pas mettre fin à l'obligation de porter le masque à l'école comme pour les autres endroits publics à la fin de mars.