Élections municipales : le vote par anticipation se déroule samedi et dimanche

Il n’y aura pas que des monstres et des super-héros qui vont circuler en Outaouais en fin de semaine. Les résidents qui souhaitent voter par anticipation seront aussi du nombre, pour exercer leur devoir citoyen.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale va pouvoir voter par anticipation samedi 30 et dimanche 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h, aux endroits indiqués sur votre carte de rappel.

Chaque électeur dont le nom figurera sur la liste électorale recevra une carte de rappel indiquant son district électoral, l'endroit de vote où il devra se présenter et le numéro de sa section de vote , peut-on lire sur le site de la ville de Gatineau.

Cette carte devra être présentée au moment de voter, accompagnée d'une pièce d'identité.

Ce ne sera pas la seule option pour le citoyen qui voudra faire son choix avant le jour de vote des élections municipales. Il sera également possible de voter au bureau du président ou présidente d'élection. Certaines municipalités permettront à leurs électrices et électeurs de le faire le 29 octobre et les 1er, 2 novembre.

À Gatineau ce vote se fera le mercredi 3 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h. Les détails se trouvent aussi sur la carte de rappel des électeurs.

Les élections municipales se tiendront le 7 novembre, en Outaouais comme dans l'ensemble du Québec.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  À Gatineau, les limites territoriales de tous les districts ont été revues et un 19e district a été créé afin de tenir compte de l'augmentation de la population. Le nouveau district électoral chevauche la limite des secteurs de Hull et d'Aylmer. Photo : Gracieuseté : Ville de Gatineau

Comment savoir si vous êtes inscrit?

Il est de la responsabilité de chaque électeur de s'assurer qu'il est inscrit sur la liste électorale du directeur général des élections.

Chaque personne inscrite devrait avoir reçu son avis d'inscription par la poste au début du mois d’octobre.

Cependant, si vous ne recevez pas l'avis d'inscription ou si vous recevez un avis portant la mention Aucun électeur inscrit à cette adresse, ou si l'avis reçu indique un autre nom que le vôtre, c'est que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale , écrit la ville de Gatineau sur son site internet dédié aux élections municipales. Dans ce cas, il faudra vous présenter à la commission de révision afin de vous inscrire.

Pour voter, il faut une pièce d’identité

Voici les pièces d'identité que vous pouvez présenter :

Permis de conduire du Québec;

Carte d’assurance maladie du Québec;

Passeport canadien;

Certificat de statut d’Indien;

Carte d’identité des Forces canadiennes.

Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous devez vous présenter devant la commission de révision afin de rectifier les informations contenues à la liste électorale. Pour tous les détails, veuillez consulter le site de la ville  (Nouvelle fenêtre) .