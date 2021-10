La 3e Avenue s’impose au débat à la mairie de Val-d’Or

Les candidats à la mairie de Val-d’Or Céline Brindamour et Léandre Gervais se sont livré un débat cordial sans grande divergence d’opinions, jeudi soir.

La soirée organisée par la Chambre de commerce de Val-d’Or et ICI Abitibi-Témiscamingue a quand même permis de constater que les enjeux vécus sur la 3e Avenue divisent les deux candidats, qui se côtoient à la table du conseil municipal depuis quatre ans.

Sur la question de l’itinérance, Léandre Gervais s’est dit inquiet de la peur que vivent plusieurs citoyens de fréquenter le centre-ville.

Vous dites que vous n’avez pas peur d’aller au centre-ville, mais êtes-vous certaine que c’est normal?, a-t-il demandé à son adversaire. Il faut faire la différence entre itinérance et délinquance. L’itinérance, il faut s’y attaquer en s’assurant que les services sociaux aient plus de ressources. Mais il faut aussi que les gens n’hésitent pas à dénoncer la délinquance à la SQ.

Céline Brindamour, candidat à la mairie de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Céline Brindamour reconnaît que certains citoyens sont mal à l’aise de côtoyer des itinérants, mais elle prône une approche plus communautaire.

Moi je n’utilise pas le mot délinquant, parce qu’on a assez fait de chemin pour savoir que ces gens-là ne souhaitent pas nécessairement se retrouver dans la rue, avance-t-elle. Le problème est là, ici comme ailleurs au Québec et il faut continuer le travail avec les organismes qui luttent contre l’itinérance. Il faut aussi frapper aux portes du gouvernement pour qu’ils aient un financement adéquat et récurrent pour poursuivre leur mission à 100 %. On prend ça très au sérieux.

Céline Brindamour croit par contre qu’un répit sera peut-être nécessaire pour les commerçants de la 3e Avenue, qui vivent avec les travaux de revitalisation.

Les trois dernières phases vont se réaliser dans mon mandat, mais j’ai réfléchi aux impacts et je pense qu’il faut entendre les commerçants sur le sujet. Les prochaines phases seront tout un chantier. Doit-on continuer en 2022 ou encore le retarder en 2023? On va les consulter avant de planifier le prochain budget , promet-elle.

À ce sujet, Léandre Gervais croit plutôt que le processus doit se poursuivre comme prévu, avec des investissements de près de 9 millions de dollars d’ici deux ans.

L’agenda est fait, c’est planifié et ça va se faire. Si c’était à recommencer, je le ne ferais probablement pas en cinq phases, mais tout en même temps. Mais ce que vous avez connu au cours des deux dernières années, ça va être encore ça en 2022 et 2023.

Priorités

Les deux candidats ont profité du débat pour réitérer leurs engagements de favoriser la construction de logements, poser des gestes concrets pour l’environnement, limiter la croissance de la dette et mousser le développement économique par la création d’une zone d’innovation.

Léandre Gervais a aussi rappelé sa volonté de réduire la lourdeur administrative à Val-d’Or.

Il y a beaucoup de règlements ou de parties de règlements qui n’ont pas de valeur ajoutée ni pour les citoyens ni pour la Ville, croit-il. La Ville fait un assez bon travail, mais il n’y a pas de suivi et les gens deviennent frustrés parce qu'ils ne savent pas où est rendu leur dossier. Je veux qu’on puisse suivre les dossiers, comme Amazon suit ses commandes.

Moi, Amazon, je ne commande pas là, je fais de l’achat local, a rétorqué Céline Brindamour. Oui, des citoyens trouvent ça difficile avec le service des permis, mais ces gens-là reçoivent plus de 3000 demandes par année en plus des plaintes. Il peut y avoir des délais pour de grands projets, mais il faut s’y attendre. Comme dans d'autres villes, ça ne se fait pas du jour au lendemain.

Céline Brindamour, qui promet d’inclure les citoyens au cœur des décisions de son administration, avait aussi une flèche à adresser à son adversaire à ce sujet.

M. Gervais, vous prônez la participation citoyenne, mais comme élu, on ne vous a pas beaucoup vu dans les activités de la ville, dans les multiples rassemblements, les manifestations ou encore pour profiter de nos infrastructures. Où étiez-vous?

Je siège sur huit comités, une dizaine de conseils d’administration et je viens en ville tous les soirs. C’est juste qu'on ne se tient pas aux mêmes places , s’est-il défendu.

Léandre Gervais, candidat à la mairie de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Appelés à s’exprimer sur l’héritage qu’ils veulent laisser à la population après leur passage à la mairie, les deux candidats avaient un discours fort différent.

Moi, ma priorité c’est la qualité de vie, a répondu Céline Brindamour. On a tellement de jeunes parents qui veulent profiter de la ville. Si on peut améliorer leur qualité de vie, avec des infrastructures comme la Forêt récréative ou le Complexe multisport, c’est ça qu’ils attendent de nous. Oui, ce sont des infrastructures qui coûtent de l’argent, mais les gens sont d’accord pour payer parce qu’ils en comprennent l’importance.

Je veux laisser une ville en bonne santé économique, pour que nos enfants et nos petits-enfants aient les ressources nécessaires pour eux aussi relever les défis et réaliser leurs projets , a pour sa part répliqué Léandre Gervais.

Les deux candidats se livreront un deuxième débat, cette fois à saveur environnementale, le jeudi 4 novembre, soit trois jours avant le scrutin.