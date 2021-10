La Nouvelle-Écosse garantit un emploi à toutes les infirmières nouvellement diplômées

Ce ne sont pas des paroles en l’air , a-t-il affirmé à l’Assemblée législative, jeudi. S’ils veulent travailler dans notre système de santé quand ils terminent leurs études, il y a de la place pour eux.

Le premier ministre réagissait aux critiques qui accusaient son gouvernement de ne pas en faire assez pour recruter des infirmiers et infirmières et ainsi combattre la pénurie de personnel dans la province.

Plus tôt ce mois-ci, des étudiants qui s’apprêtent à graduer de l’Université Dalhousie, à Halifax, racontaient à CBCCanadian Broadcasting Corporation être courtisés par la régie de la santé de la Colombie-Britannique, mais pas par des employeurs en Nouvelle-Écosse.

Dès maintenant, la régie de la santé de la Nouvelle-Écosse aura une offre d’emploi pour tous les nouveaux diplômés, dit le premier ministre. Il s’engage à ce que ce soit le cas pour au moins cinq ans.

Salaires et conditions de travail

Le mois dernier, le syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse avait déclaré qu’il était intolérable qu’il y ait environ 1100 postes d’infirmières immatriculées et 250 postes d’infirmières praticiennes autorisées vacants à travers la province.

Le premier ministre Tim Houston. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Selon le premier ministre Tim Houston, environ 700 nouvelles infirmières sortent des écoles de la Nouvelle-Écosse chaque année.

Il dit ignorer combien s’en vont pour travailler dans une autre province, mais il estime que les conditions de travail sont une raison importante du manque chronique de main-d’oeuvre. Le personnel infirmier travaille de longues heures, sans renfort adéquat.

La Nouvelle-Écosse ne sera probablement jamais l’endroit où le salaire sera le plus élevé. Ça n’arrivera probablement pas a déclaré le premier ministre. Si on ne peut pas leur donner la meilleure paye, on peut au moins être ceux qui les traitent le mieux.

Selon la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers, les heures hebdomadaires travaillées ont augmenté de 78 % en moyenne depuis le début de la pandémie. Des quarts de travail de 24 heures sont de plus en plus fréquents, y compris en Nouvelle-Écosse.