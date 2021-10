Services en français : l’aéroport d’Ottawa épinglé

Les faits remontent au 13 août 2018. Un visiteur, qui se trouve alors dans l’aire des arrivées, à l’extérieur de l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, a beau demander à au moins deux reprises à un agent de sécurité qui ne peut s’exprimer en français de parler à un de ses collègues bilingues, celui-ci, ne comprenant pas sa requête, n’y répond pas. À la place, il lui propose plutôt d’utiliser une application de traduction instantanée sur son téléphone.

Résultat : une plainte au commissariat aux langues officielles, vidéo à l’appui, qui est jugée fondée.

L’aéroport a reconnu qu’aucun des deux agents de sécurité qui servaient le public à l’extérieur de l’aéroport dans l’aire des arrivées au moment de l’incident allégué ne parlait français.

Dans son rapport final d’enquête, remis en octobre et dont ICI Ottawa-Gatineau a obtenu copie, le commissaire Raymond Théberge rappelle que l’aéroport d’Ottawa est pourtant un aéroport désigné bilingue et qu’à ce titre, les services au public voyageur doivent y être offerts et fournis en français et en anglais sans délai et être de qualité égale dans les deux langues officielles .

Le bilinguisme dans les aéroports Plusieurs aéroports sont désignés bilingues à travers le Canada, dont celui d’Ottawa, mais aussi de Toronto, de Montréal, d’Halifax ou de Vancouver, par exemple. La Loi sur les langues officielles prévoit qu’un aéroport fédéral est désigné bilingue lorsque le nombre total de passagers embarqués et débarqués au cours d’une année s’élève à au moins un million . Ces obligations demeurent quand les services sont rendus par une tierce partie, notamment pour le service de sécurité d’un aéroport, donc, mais aussi dans les commerces et les restaurants, par exemple.

Aucune clause linguistique dans le contrat

Derrière cette simple plainte, se pose la question des obligations linguistiques de l’aéroport, que celui-ci doit faire respecter aux entreprises tierces auxquelles il fait appel pour offrir des services en son nom.

En matière de sécurité, c’est avec l’entreprise Paladin Security que l’aéroport a conclu un contrat en mars 2017.

Selon les informations fournies au commissariat aux langues officielles, cette entreprise dispose de 15 % d’agents bilingues.

D’après le rapport annuel 2017 de l’institution fédérale, 65 employés travaillent pour la compagnie de sécurité, ce qui signifie qu’environ neuf d’entre eux peuvent s’exprimer dans les deux langues officielles , calcule toutefois le commissaire Théberge.

Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada (Archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa devrait évaluer si neuf employés bilingues suffisent pour assurer un service bilingue en tout temps aux membres du public, en tenant compte du fait que l’aéroport est ouvert jour et nuit, et que les agents de sécurité sont déployés à l’extérieur et à l’intérieur de l’aéroport, sans oublier les absences, les vacances, les pauses et les autres interruptions de la prestation de services , écrit le commissariat.

Joints par ICI Ottawa-Gatineau, ni l’entreprise Paladin Security ni l’aéroport d’Ottawa n’étaient disponibles pour une entrevue.

Paladin Security a un contrat pour fournir des services de sécurité et, depuis 5 ans, nous assumons toutes les obligations contractuelles envers l'Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa , a simplement commenté l’entreprise de sécurité.

L’enquête du commissaire a permis de déterminer qu’aucune clause linguistique n’était toutefois incluse dans le contrat de Paladin Security au moment des faits.

Les commerces dans l'aéroport international d'Ottawa doivent également offrir un service bilingue (Archives). Photo : Radio-Canada / Kimberley Molina/CBC

Raison pour laquelle, le commissaire fait trois recommandations à l’aéroport, dont celle d’inclure de telles clauses linguistiques, que ce soit avec Paladin Security ou avec tout autre futur fournisseur de services de sécurité à l’aéroport pour clarifier les obligations linguistiques des agents de sécurité qui interagissent avec le public .

Le commissaire Théberge conseille également à l’aéroport de mettre en place un mécanisme de surveillance pour s’assurer que les clauses linguistiques sont respectées et enfin, de veiller à ce que Paladin Security dispose d’un effectif bilingue suffisant en tout temps dans l’enceinte même de l’aéroport ainsi que dans ses aires externes .

Une plainte qui fait bouger les choses

La plainte formulée a, semble-t-il, eu le mérite de faire bouger les choses.

Dans un courriel, l'administration de l’aéroport indique que son contrat avec Paladin Security a été modifié, en 2019, pour inclure le texte relatif aux langues officielles ainsi qu'une clause de dommages-intérêts liquidés avec pénalité en cas de non-conformité .

Depuis la réception de la plainte, nous avons travaillé avec les membres de l’équipe de Paladin pour assurer qu'ils sont au courant de leurs obligations en matière des langues officielles. Nous avons préparé des cartes avec le texte pour permettre à leur personnel de première ligne de transmettre des informations simples lorsqu'ils attendent l'aide d'un ou d’une collègue. De plus, nous rappelons régulièrement à tous nos locataires de leur obligation d’offrir un service aux passagers en français et en anglais. Nous prenons ces obligations très au sérieux , assure l’administration de l’aéroport, qui précise que tous les autres contrats ou baux avec les locataires commerciaux à l’aéroport comprennent le texte nécessaire afin d’assurer que tous ceux et celles qui offrent des services au public sont en mesure de le faire dans les deux langues officielles, ou d’avoir accès à des collègues qui peuvent les aider.

Le commissariat aux langues officielles du Canada confirme, par courriel, n’avoir reçu aucune nouvelle plainte concernant la compagnie Paladin Security depuis 2019.

Depuis le 1er janvier 2018, 13 plaintes ont été déposées contre l’aéroport d’Ottawa, six concernaient les communications écrites, deux, les communications en personne à l’aéroport et cinq, le public voyageur, incluant les services de sécurité, les annonces et le service offert dans un commerce.

Un nombre relativement modeste, même s’il ne faut pas oublier que depuis, la pandémie est passée par là.