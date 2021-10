Course à la chefferie du PC : Shelly Glover demande de reporter l’annonce du résultat

Mme Glover, qui est candidate à la succession de Brian Pallister à la tête du PCParti progressiste-conservateur du Manitoba , affirme que des centaines de membres n’ont pas reçu leur bulletin de vote par la poste.

Mercredi, au moins 1200 membres n’avaient toujours pas reçu leur bulletin par la poste. La date limite pour déposer un bulletin de vote rempli est vendredi.

Je suis vraiment désolée pour ceux qui n’ont pas encore reçu de bulletin de vote. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, mais le parti n’était pas prêt. […] C’est un parti auquel j’ai toujours cru, c’est un parti qui devrait faire passer ses membres en premier , a-t-elle dit en entrevue avec CBCCanadian Broadcasting Corporation jeudi.

Heather Stefanson est députée de la circonscription de Tuxedo depuis l'an 2000. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Son adversaire et députée de Tuxedo, Heather Stefanson, indique que l’annonce peut être faite comme prévu samedi et qu’elle n’y voit pas de problème.

Rien ne se passe jamais parfaitement, comme on le sait, dans les courses au leadership. J’en ai vécu un certain nombre auparavant et il y a toujours des pépins. Je sais que le parti travaille avec diligence pour régler le problème.

Une solution considérée inadéquate

Selon l’ancien député progressiste-conservateur de la circonscription de Russell pendant 25 ans, Len Derkach, la solution proposée, de créer des lieux pour ramasser son bulletin de vote ou le déposer, à quelques endroits dans la province, est inadéquat et prive les électeurs des zones rurales de leur droit.

C’est insultant pour les Manitobains en régions rurales de leur demander de conduire deux à trois heures pour voter. À l’heure actuelle, ce serait la même chose que si vous demandiez aux Winnipégois de conduire jusqu’à Brandon pour voter. Cela ne serait acceptable pour personne , mentionne celui qui a appuyé Heather Stefanson.

Len Derkach demande aussi au parti de reporter de 30 jours l’annonce de la gagnante dans la course au leadership. Il indique que de prolonger la période de vote d’un mois sauverait le processus électoral et permettrait aux personnes qui ont acheté leur carte de membre de voter et de voir leur vote compter .

Membre du PCParti progressiste-conservateur du Manitoba , Jeff Penniston a également dénoncé le fait qu’on lui a dit d’aller chercher son bulletin de vote dans un immeuble du centre-ville, qui abritait aussi le quartier général de la campagne de Heather Stefanson.

Finalement, il a retrouvé sa trousse de vote chez un cabinet comptable, alors qu’elle portait la mention retour à l’expéditeur étampée par Postes Canada.

Je suis préoccupé par le fait que si la direction du PCParti progressiste-conservateur du Manitoba ne peut pas être organisée avec 30 000 votes, comment le parti va-t-il gérer une population de 1,4 million d’habitants?

Le député Shannon Martin représente la circonscription de McPhillips à l'Assemblée législative du Manitoba depuis 2014. Photo : Radio-Canada

Le député de la circonscription de McPhillips, Shannon Martin, qui a retiré à la dernière minute sa candidature pour faire partie de la course à la direction, se dit également ouvert à retarder le dévoilement du résultat. Il affirme que les deux camps devraient examiner ensemble la façon de s’assurer que chaque membre puisse avoir soumis son vote.

Le Parti progressiste-conservateur a décliné les demandes pour commenter la situation, jeudi.

Avec les informations de Bartley Kives