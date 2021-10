Hommage à Pierre Lacroix : « Tous les pompiers sont nos frères »

Des pompiers d’un peu partout au Québec et même de l’Ontario se sont recueillis jeudi à la chapelle ardente organisée au Grand Quai du Port de Montréal en hommage à Pierre Lacroix, mort en héros à la mi-octobre.

Le pompier de 48 ans a donné sa vie lors d’une opération de sauvetage sur le fleuve Saint-Laurent le 17 octobre dernier.

Des fleurs et des objets rappelant le pompier Pierre Lacroix ont été exposés lors de la chapelle ardente. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Trois de ses collègues et lui étaient intervenus pour porter secours à un couple qui se trouvait dans une embarcation en détresse dans un secteur connu comme dangereux.

Les deux personnes qui ont appelé à l’aide ont pu être sauvées, mais l’embarcation de sauvetage a chaviré et seuls trois pompiers ont pu regagner la terre ferme. Une enquête sur le décès de Pierre Lacroix est en cours.

Nombreux sont ceux qui sont venus rendre hommage à Pierre Lacroix. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le sacrifice de Pierre Lacroix a touché la communauté tricotée serré de pompiers de Montréal, du Québec et au-delà.

On est une famille , a déclaré Huw Jones, venu expressément de l’Ontario. Tous les pompiers sont nos frères, c’est une fratrie. Si on en perd un, on en souffre tous.

Quand une tragédie comme celle-là survient, on se rassemble pour se soutenir , a renchéri son collègue Dwaine Jackson.

Les pompiers de Montréal se sont relayés la couverture du territoire jeudi après-midi jusqu'en soirée afin, chacun leur tour, de rendre un dernier hommage à leur confrère.

La chapelle ardente a été précédée d’un cortège funèbre d’une heure et demie dont la destination était la basilique Notre-Dame. Ce lieu est également celui où doit se tenir une cérémonie réservée à la famille et aux proches, vendredi.

Des registres étaient disponibles pour rendre hommage à Pierre Lacroix. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Avec des informations de Mélissa François