Attaques du Vieux-Québec : un an plus tard, Québec pleure ses victimes

C’est au son des chansons préférées de Suzanne Clermont et de François Duchesne, et à trois endroits distincts dans le Vieux-Québec, que se tiendra la cérémonie de commémoration ce dimanche. La population est donc invitée à un pèlerinage qui les mènera sur le parvis de l’hôtel de ville, à l’espace Suzanne-Clermont, sur la rue des Remparts, et à la place d’Armes, face au Château Frontenac.

La Ville invite les citoyens à aller se recueillir dans ces trois endroits tout au long de la journée. Une cérémonie officielle aura également lieu en début d'après-midi.

À l’espace Suzanne-Clermont et à la place d’Armes, des photos des deux disparus seront exposées.

Une plaque a été installée sur un banc de parc situé près de l'endroit où demeurait Suzanne Clermont, rue des Remparts. Photo : Radio-Canada / Victor Pare-Dechene

Une plaque hommage à Suzanne Clermont, François Duchesne et aux cinq personnes blessées dans l’attaque se trouvera sur le parvis de l’hôtel de ville pendant la journée. Les citoyens pourront y déposer fleurs, bougies et autres objets. Au printemps 2022, la plaque sera installée sur une stèle dans la place d’Armes pour y demeurer de façon permanente.

Après le choc, la douleur, la tristesse et la colère vécus l’an passé, nous nous rassemblerons pour donner plus de sens à nos vies et à notre ville. Nous nous rappellerons ce triste moment, et surtout nous honorerons la mémoire de nos concitoyens , souligne dans un communiqué de presse le maire Régis Labeaume.

Le soir de l'Halloween, un homme déguisé a attaqué des passants à plusieurs endroits dans les rues du Vieux-Québec. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les participants sont invités à respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Le 31 octobre 2020, un homme déguisé et muni d’un sabre a semé la terreur dans les rues du Vieux-Québec en s’attaquant à plusieurs passants qui ont croisé son chemin. L'auteur présumé de ces attaques Carl Girouard fait maintenant face à deux accusations de meurtres au premier degré et cinq accusations de tentatives de meurtre.