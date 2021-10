Les MoCreebecs choisissent de s’installer à Moosonee

Les MoCreebec, qui comptent près de 1000 personnes, n'ont pas suffisamment d’espace sur cette île d’à peine 5,25 km carrés qu’ils partagent avec la Première Nation de Moose Cree.

Les membres des MoCreebec sont des descendants de Cris du nord du Québec. Ils sont installés en Ontario depuis des décennies, mais n’ont pas de statut officiel en tant que communauté autochtone.

Moosonee se trouve sur le territoire traditionnel de la Première Nation de Moose Cree, dont le centre administratif est situé à Moose Factory. Photo : Première Nation de Moose Cree

Nous comptons nous installer dans les limites existantes de la Municipalité de Moosonee , explique le chef des MoCreebec, Allan Jolly. Le conseil municipal est d’accord pour céder une partie du territoire pour nous accueillir.

Quelques membres de la communauté habitent d’ailleurs déjà à Moosonee. D'autres vivent dans différentes villes plus au sud, comme Sudbury et North Bay.

Plus de la moitié des 362 membres qui avaient le droit de vote se sont exprimés dans les dernières semaines, explique M. Jolly, qui se dit satisfait par le taux de participation au vote.

La date limite pour se prononcer était le 26 octobre.

Une forte majorité des membres ont préféré Moosonee à Timmins, comme nouveau lieu pour installer la communauté.

J'en suis très satisfait. Moosonee a montré un véritable intérêt à nous accueillir, à devenir des voisins et des partenaires. Une citation de :Allan Jolly, chef de MoCreebec

Ça a pris beaucoup de temps pour en arriver à ce point, plus de 30 ans , admet le chef Jolly.

Le territoire de la Ville de Smooth Rock Falls avait aussi été considéré, mais ce choix avait été écarté en raison des conditions imposées par la Municipalité.

Nous avons écrit à six communautés, explique le chef Allan Jolly. Parmi elles, cinq sont des municipalités : Moosonee, Cochrane, Smooth Rock Falls, Timmins et New Liskeard.

Seules Moosonee et Timmins ont répondu de façon satisfaisante, selon M. Jolly.

Maintenant que le choix est fait, le conseil des MoCreebec entamera des discussions officielles avec la Municipalité de Moosonee pour conclure une entente.

La communauté discutera aussi avec le fédéral dans le but d’être reconnue comme une Première Nation.

Le chef Jolly espère avoir de l'aide financière pour le déménagement, mais ne s’attend pas à ce que tout soit payé par le gouvernement. Nous avons déjà nos propres ressources. Nous essayons d’être aussi autosuffisants que possible.