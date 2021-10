La Cité de Clarence-Rockland victime d’une attaque informatique

Pour l’instant, il est impossible de quantifier l’importance de cette cyberattaque. Pour éviter que la situation ne se dégrade , la Municipalité a choisi de désactiver son service de courriel. Il est donc actuellement impossible de communiquer avec celle-ci de cette façon.

La Municipalité a retenu les services d'une équipe d'experts en cybersécurité dans le but de rendre les systèmes entièrement opérationnels le plus rapidement possible , a-t-elle fait savoir par communiqué, jeudi.

Il a également été précisé que la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a été informée de la situation.

Afin de ne pas nuire à l’enquête en cours, aucune autre information ne sera divulguée pour le moment. Nous informerons le public dès que possible , ajoute la Ville.

En attendant d’en savoir davantage, plusieurs services municipaux sont toujours disponibles sur le site web pour les citoyens, précise-t-on.

En revanche, pour les services qui ne le sont pas, il est possible de téléphoner au service à la clientèle au 613-446-6022.