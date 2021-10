Une période de questions marquée par les recommandations du Dr Saqib Shahab

Dans l'Assemblée législative, Scott Moe a rétorqué que son gouvernement a une approche différente et qu’il avait l'intention de respecter les libertés individuelles des Saskatchewanais, dont la majorité est pleinement vaccinée.

Les députés de l’opposition cherchent à mettre en place des mesures sanitaires radicales dans toute la province, même si 85 % des Saskatchewanais [admissibles à la vaccination] ont fait ce qu'ils devaient faire [recevoir au moins une dose de vaccin].

Scott Moe a ajouté que les ordonnances sanitaires en vigueur exigeant le port d'un masque et une preuve vaccinale découlent des discussions avec le Dr Shahab.

Il a souligné que ces mesures sont efficaces puisqu’il indique que le nombre de cas et d'hospitalisations sont en baisse.

Échanges corsés

Ryan Meili a accusé le premier ministre d'inaction en ce qui concerne des scénarios pandémiques divulgués en juin qui prévoyaient une augmentation du nombre de cas au cours de l'automne, surtout après la levée des mesures sanitaires le 11 juillet.

Les gens ont besoin et méritent de savoir pourquoi il a fait ces choix mortels. Va-t-il publier les recommandations du Dr Shahab? Si ce n'est pas le cas, qu'essaie-t-il de cacher? , a questionné M. Meili.

Le premier ministre a répondu que la vaccination est l'outil le plus puissant dont dispose le gouvernement pour lutter contre la COVID-19.

Ryan Meili a souligné que la Saskatchewan a le taux de mortalité le plus élevé du pays et plus de 800 morts.

Recommandations des médecins-hygiénistes

Des médecins-hygiénistes ont envoyé récemment une nouvelle lettre adressée au ministre de la Santé, Paul Merriman, indiquant leurs recommandations. Selon le Dr Shahab, celles-ci correspondent de près aux recommandations qu’il avait conseillées au gouvernement.

La lettre réclamait des mesures plus strictes, notamment une limite sur la taille des rassemblements pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan et le conseil exécutif de la province ont refusé de donner des précisions sur les recommandations du médecin-hygiéniste en chef de la province.

Pourquoi avez-vous ignoré pendant des semaines [...] [l'appel à] l'introduction de politique pour les masques et les vaccins? Deux cents personnes sont mortes pendant que vous attendiez , a indiqué Ryan Meili.

Le premier ministre a remercié les personnes qui se sont fait vacciner, sont restées chez elles lorsqu'elles étaient malades et ont subi des tests de dépistage.