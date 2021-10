Un projet de loi pour bannir la thérapie de conversion en C.-B. déposé à l’Assemblée

Le texte présenté jeudi condamnerait toute tentative pour changer de force l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression d'une autre personne, sanctionnant les personnes qui essaieraient de le faire.

De nombreuses pratiques de conversion ciblent les jeunes et ont des effets dévastateurs et durables sur leur bien-être mental. Ce projet de loi protégerait la communauté LGBTQIA2S+ des méfaits de ces faux traitements , a écrit sur Twitter Sonia Furstenau, cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique.

La thérapie de conversion est une pratique discréditée qui consiste à forcer des personnes à subir des traitements pour modifier leur orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre. Elle est également connue sous le nom de thérapie réparatrice ou thérapie par aversion.

Le ministère de la Santé en Colombie-Britannique l'a décrite comme une pratique contraire à l'éthique, terrible et abusive , non soutenue par la science.

Le projet de loi concerne désormais mineurs et adultes

En 2019, les verts avaient présenté une première version du projet de loi qui ne s'appliquait qu'aux personnes de moins de 19 ans. Cette version n'avait pas atteint la deuxième lecture.

Le parti a déclaré jeudi que le nouveau projet de loi inclut à la fois les adultes et les mineurs et met à jour le langage à la demande de la communauté pour mieux saisir les pratiques de conversion et les dommages qu'elles causent .

Si la loi est adoptée, la Colombie-Britannique deviendrait la sixième province ou territoire du pays à interdire cette pratique.

Elle est déjà interdite en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et au Québec.

Nous sommes ravis de voir cette législation historique introduite en Colombie-Britannique , a déclaré dans un communiqué Nick Schiavo, fondateur de No Conversion Canada, un organisme à but non lucratif qui milite pour mettre fin à cette pratique.

Partout au pays, les provinces et les territoires se sont mobilisés pour lutter contre ces abus et il est maintenant temps pour la Colombie-Britannique de faire de même. Une citation de :Nick Schiavo, fondateur, No Conversion Canada

Le gouvernement fédéral prévoit également de « réintroduire » une loi bloquée afin de criminaliser la pratique au niveau national.

Le projet de loi C-6 a été adopté par la Chambre des communes en juin, mais n'a pas fait l'objet d'un vote au Sénat avant les vacances d'été et est finalement mort lorsque le premier ministre Justin Trudeau a déclenché les élections.

D’après les informations de Breanna Himmelright