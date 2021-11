Quitter le 9 à 5 pour devenir auteur

À 36 ans, Kenan Derbent Olivier a choisi de changer de mode de vie pour donner libre cours à sa passion : l'écriture. Et c'est sur la route, en compagnie de sa conjointe et précieuse alliée, Alejandra, qu'il puise son inspiration créatrice.

Kenan Derbent Olivier, Français d’origine, est arrivé en Alberta il y a environ sept ans avec le désir ardent de vivre le rêve américain : le job, la voiture, la maison et même le chat!

Ses ambitions d'alors sont grandes et il les réalise rapidement en tant que charpentier, mais en vain. Pour cet artiste dans l'âme, l’horaire du 9 à 5 est engourdissant et l'empêche de s’épanouir pleinement et d’exploiter sa créativité, réalise-t-il.

L’argent, il suffit de travailler pour en avoir alors que le temps, il passe et trop vite si on ne se concentre pas pour l’utiliser pour ce que l’on veut faire vraiment. Une citation de :Kenan Derbent Olivier

Une rencontre déterminante

Veux-tu danser? Ces trois mots prononcés dans un pub d'Edmonton, il y a près de cinq ans, seront déterminants pour l'auteur en devenir. La maladresse et l’humour de Kenan charment rapidement Alejandra Pena, brunette colombienne alors encore aux études qui deviendra sa précieuse alliée.

Kenan résume d'ailleurs cette rencontre avec beaucoup de tendresse dans la dédicace adressée à sa douce moitié dans son premier livre, La guerre des sept lunes, sorti en juin 2020.

Ma chérie, mon tendre amour, mon Aleja. Ce roman n'aurait jamais vu le jour sans toi. Ton esprit d'aventure et ta motivation à réaliser tes rêves m'ont influencé à faire de même, comme écrire en voyageant. Une citation de :Kenan Olivier, en dédicace de La guerre des sept lunes

Car c'est sur la route que Kenan a parachevé ce roman, le couple ayant rapidement transposé son premier pas de deux sur un plancher de danse bien différent, celui des terres foulées au gré de ses envies de voyages.

Kenan Olivier et sa conjointe ont quitté la routine boulot-dodo en 2020 pour partir à l'aventure. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

L’élément déclencheur pour partir en "vanlife", c’est que déjà, on est deux à y penser en permanence. Du coup, on s’est un peu "automotivé" pour ça! Une citation de :Kenan Derbent Olivier, auteur

L’aventure « vanlife » passe du rêve à la réalité à l’hiver 2020, malgré l’arrivée de la COVID-19. Kenan et Alejandra décident de partir en voyage, tout en respectant les mesures imposées par les gouvernements provinciaux.

On voulait voyager, mais tout en se sentant en sécurité. Du coup : “Stay home!”, on peut rester à la maison dans notre véhicule, mais notre maison peut bouger. Le Canada est tellement grand et il y a tellement à explorer!

Le couple se déplace au gré des jours, notamment dans les Rocheuses albertaines. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

C’est à l'abri, dans leur carrosse, un Ford E350 1995, que les tourtereaux ont choisi de faire leur nid et de partir en cavale. Cette ancienne navette d'hôpital, ils l'ont transformée en minimaison sur roues, un investissement représentant 25 000 $ et des poussières, et plus de six mois de travail.

L’effort est rapidement récompensé à la vue des premiers paysages que réserve leur itinéraire en direction de la Colombie-Britannique. Chaque jour est une nouvelle aventure. Pour eux, laisser place à l’imprévu amène son lot d'anecdotes en plus d’élargir leur zone de confort.

Écrire tous les jours exige une certaine discipline, mais Kenan Olivier a trouvé une façon de vivre qui lui permet de le faire. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Je n’ai pas besoin de partir en week-end pour déstresser. On est en week-end en permanence. Une citation de :Kenan Derbent Olivier

Cette nouvelle vie apporte quand même son lot de stress, pour l’auteur et vidéographe, avec ses imprévus et ses petits espaces, mais elle alimente son inspiration. Un mode de vie minimaliste qui lui convient parfaitement.

Kenan et Alejandra au lac Minnewanka, dans le parc national Banff Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Kenan doit tout de même s’imposer un rythme. L’auteur, qui a décidé de tout quitter dans le but de vivre de sa créativité, n’avait jamais écrit auparavant. Un défi qui pouvait paraître de taille, mais qui, selon lui, était réalisable. J’ai la réputation de toujours aller au bout des choses , mentionne-t-il.

Le premier roman de la trilogie de l'auteur Kenan Olivier, La guerre des sept lunes Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Je me suis dit : "si je veux avancer dans cette carrière, même si ce que j'ai écrit n'est pas la perfection que j'aurais voulu atteindre, il faut quand même publier mon travail pour avoir le retour des lecteurs". Au final, le retour des lecteurs était bien plus positif que ce que j'imaginais.

Kenan prévoit continuer de vivre de son art. L’auteur terminera bientôt l’écriture du tome 2 de sa trilogie d'aventure, La guerre des sept lunes, qu'il projette même de porter à l’écran.