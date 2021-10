Une saison touristique au-delà des attentes pour Tourisme Mauricie

Selon l’association touristique, ce succès est attribuable à la levée des restrictions sur les déplacements interrégionaux, survenue au printemps dernier. Les villes ont également bénéficié de la reprise des événements culturels et des festivals, ajoute-t-elle.

La plupart des campings, pourvoiries et autres attraits en nature ont été populaires. Certains pourvoyeurs ont même enregistré un plus grand chiffre d’affaires qu’en 2019. On a plus de 50 pourvoiries en Mauricie. Tout le monde a battu des records , se réjouit le directeur de Tourisme Mauricie, Stéphane Boileau.

Le milieu hôtelier a également observé une augmentation de la durée des séjours. De plus en plus de touristes réservent plus de deux nuitées dans les hôtels.

Ce qu’on a constaté cet été, c’est un changement dans la façon des Québécois de voyager dans notre région. On ne vient plus que le temps d’un week-end, on y vient pour la semaine , rapporte Lyne Rivard, directrice Services aux membres chez Tourisme Mauricie.

Le taux d’occupation moyen dans ces établissements a augmenté de 15.3 % comparativement à la même période l’an dernier.

La pénurie de main d’œuvre ralentit cet essor

Selon le directeur de Tourisme Mauricie, Stéphane Boileau, le milieu touristique doit se préparer à vivre une crise pire que celle qu’a engendré la pandémie.

Le manque de main d'œuvre force des restaurateurs et des hôteliers à limiter leur offre de services. Certains peinent même à rester ouverts.

M. Boileau envisage même de recruter du personnel à l'étranger en vue de la saison prochaine. La solution la plus rentable à court-terme, c’est l’immigration. Parler en français, c’est possible. Il faut aller vite.

Avec les informations de Julie Grenon