COVID-19 : des doses de rappel disponibles pour les 50 ans et plus dès lundi au Yukon

Les Yukonnais de 50 ans et plus pourront obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 dès le 1er novembre.

Les autorités sanitaires soulignent que cette dose ne peut être obtenue qu’au moins six mois après avoir complété une première série de vaccination, soit deux doses pour la majorité des gens et trois doses pour les personnes immunosupprimées.

Les cliniques ouvriront la semaine prochaine à Whitehorse comme à Carcross et Watson Lake où des éclosions ont été enregistrées ces dernières semaines.

Les autorités précisent que la dose de rappel sera une dose du vaccin de Moderna, même pour ceux et celles qui ont d'abord obtenu des doses de Pfeizer-BioNTech.

Les rendez-vous pour les doses de rappel peuvent d’ores et déjà être pris à partir du site web du gouvernement.

Les plus jeunes devront attendre

Les Territoire du Nord-Ouest ont, pour leur part, annoncé jeudi que tous les Ténois ont droit à une dose de rappel.

Le communiqué du gouvernement du Yukon indique que des doses de rappel pourraient être offertes aux plus jeunes Yukonnais, une fois seulement que le Comité consultatif national de l'immunisation en fera la recommandation.

Les autorités soulignent que les Yukonnais de 50 ans et plus demeurent pour l'instant la tranche d’âge la plus à risque de développer des complications dues à la COVID-19.