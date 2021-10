Construction de nouvelles écoles : le CSF de la C.-B. appelle à la patience

Près d’un an et demi après sa victoire en Cour suprême du Canada , plusieurs se demandent où en est le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) en matière d’acquisition de terrains et de construction de nouvelles écoles. Son directeur général, Michel St-Amant, assure que les dossiers avancent lentement, mais sûrement.

Pour ce qui est de l’École Anne-Hébert, cette victoire-là, on va peut-être en voir les couleurs [avec] mes petits-enfants , plaisante Sophie Dansereau, dont les deux filles fréquentent cette école de l’est de Vancouver.

La Vancouvéroise Nour Enayeh a deux enfants, un qui va à l’École Rose-des-Vents et l'autre à l’École Jules-Verne. Elle dénonce elle aussi la lenteur des progrès pour la construction de nouvelles écoles dans la métropole. On a eu la promesse d’avoir deux nouvelles écoles, au moins une à l’ouest de la rue Main, peut-être sur [les terrains de la rue Heather], mais jusqu’à maintenant rien n’est concret , regrette-t-elle.

La présidente de l’Association des parents d’élèves de l’École Victor-Brodeur, Geneviève Deschamps, espère que le CSF et le ministère provincial de l'Éducation parviendront à bien collaborer pour trouver des terrains pour de nouvelles écoles francophones. Photo : Geneviève Deschamps

L’impatience se fait aussi sentir du côté de Victoria de la part de la présidente de l’Association des parents d’élèves de l’École Victor-Brodeur, Geneviève Deschamps. Je ne sais pas si le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique pousse assez fort au ministère [de l’Éducation]. [...] C’est le plus gros défi du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , ils ne trouvent pas de terrain, ça ne devrait pas l’être, on devrait être en priorité , clame-t-elle.

À Pemberton, Andrée-Anne Tardif, vice-présidente de l'Association des parents d'élèves de l'École La Vallée, aimerait également que les choses bougent plus vite en ce qui concerne la nouvelle école qui doit voir le jour dans sa communauté. On aimerait un petit peu plus de transparence et on est toujours là pour apporter notre soutien si on peut faire avancer la cause plus rapidement , assure-t-elle.

Andrée-Anne Tardif aimerait que l'Association de parents soit mieux informée de l'avancement du dossier de la nouvelle École La Vallée à Pemberton. Photo : Andrée-Anne-Tardif

Ça s’en vient , dit le CSF

Michel St-Amant comprend l’impatience des parents, surtout après un parcours de 10 ans en justice pour le dossier du financement de l’éducation en français en Colombie-Britannique.

Quand on annonce publiquement qu'une telle école s'en va à telle place, la question qui vient est toujours : quand? Et c'est la question à laquelle on n'est jamais capable de répondre avec précision. Une citation de :Michel St-Amant, directeur général, CSF

Il explique, par exemple, que pour qu’un projet aboutisse, six rapports d'ingénierie sont nécessaires.

Il affirme que le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a une bonne écoute de la part du ministère de l’Éducation et se veut rassurant. Tous mes prédécesseurs, les conseillers scolaires, les communautés, la Fédération des parents ont travaillé pour monter le projet [...]. Après un an et demi de décision de la Cour, on va commencer à voir enfin [les résultats] , promet-il, confiant.

Selon Michel St-Amant, 68 projets d'immobilisation sont actuellement actifs et dans la mire du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , même s’ils n'avancent pas tous à la même vitesse.

Le directeur général du CSF, Michel St-Amant, en 2019. Photo : Radio-Canada