Près de 700 000 $ aux organismes soutenant les proches aidants en Gaspésie

Dès cet automne, l'Appui lancera un appel à projets pour distribuer les fonds.

Depuis 2009, l'organisme œuvre partout au Québec, dans les réseaux communautaires qui offrent des services aux proches aidants d'aînés.

En Gaspésie, l'Appui finance par exemple la société Alzheimer Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, les centres d'action bénévole de la Grande Corvée ou encore de l'Ascension-Escuminac.

Grâce à l'appui financier du gouvernement, l'organisme pourra étendre ses services à une plus large population.

Le directeur général de l'Appui pour les proches aidants, Guillaume Joseph, est fier de pouvoir élargir ses actions au courant de la prochaine année. Avec cet investissement, dit-il, on va pouvoir financer plus d'heures d'intervention et ainsi les organismes vont pouvoir rejoindre plus de personnes et offrir plus d'heures aux proches .

Un plan d'action gouvernemental

Ce montant est issu de l'enveloppe annuelle de 25 millions de dollars que l'organisme national a reçue de la part du gouvernement, à la suite de l'annonce du premier plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes, présenté par la ministre Marguerite Blais mercredi.

Guillaume Joseph se dit satisfait de l'aide, il concède toutefois qu'elle n'est pas suffisante pour répondre aux demandes.

Pour autant, il estime que la politique nationale pour les personnes proches aidantes dont découle ce plan d'action prouve que Québec veut inscrire ses efforts sur le long terme.

Ça force les prochains gouvernements à prendre en considération les proches aidants et développer des mesures spécifiques pour eux , positive Guillaume Joseph.

La réalité méconnue

Guillaume Joseph souligne que les proches aidants sont une tranche de la population que l'on entend peu. Les marches de proches aidants dans la rue, on en voit rarement parce qu'ils ont peu de temps pour se mobiliser.

Et pourtant, il mentionne que nombreux sont ceux à développer de graves problèmes de santé en raison de l'épuisement et de la charge mentale que ça requiert. Et la pandémie n'a pas arrangé la situation.

La ligne d'écoute Info-aide, a vu son volume d'appels augmenter de 36 % par rapport à l'année précédente.

Au Québec, 1,5 million de personnes œuvrent comme proche aidant, dont les trois quarts s'occupent de personnes ainées de plus de 65 ans.