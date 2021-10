Cyberattaque à la STO : les 2700 employés et 80 000 usagers ont été contactés

C’est ce qui a été indiqué lors d’une réunion du conseil d’administration de l’organisme de transport en commun.

Malgré un certain retard, toutes les lettres d’offre de surveillance de crédit et de protection contre le vol d'identité ont maintenant été envoyées à toutes les personnes concernées.

La présidente de la STOSociété de transport de l'Outaouais , Myriam Nadeau, a expliqué que les dossiers des employés, actuels et anciens, ont été traités en premier, étant donné que ce sont majoritairement ceux dont les données les plus sensibles ont été compromises.

Pour les employés, les lettres sont sorties dans les 24 à 48 heures suivant l'annonce publique. Pour ce qui est de la clientèle, ça a été plus long. [...] Il y a des lettres qui ont été acheminées à la clientèle au début de la semaine.

Myriam Nadeau, présidente du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais (archives) Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

Le directeur général de la STOSociété de transport de l'Outaouais , Patrick Leclerc, a ajouté qu’il s’agissait de toute une opération logistique . Habituellement, ça peut se faire vraiment rapidement pour un nombre restreint , mais le nombre élevé dans le cas du STOSociété de transport de l'Outaouais a fait en sorte que cela a nécessité beaucoup de temps.

Pour la reprise, l'accent a été mis à offrir le service de transport de façon fiable et sécuritaire. On est dans le rétablissement des systèmes administratifs. On en a vraiment pour plusieurs mois, mais ça va bien.

Le directeur général de la STO, Patrick Leclerc (archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Une dernière réunion

Il s’agissait de la dernière réunion du conseil d’administration de la STOSociété de transport de l'Outaouais . Composé de quatre élus municipaux, le CAconseil d'administration sera renouvelé après la nomination d’une nouvelle personne à la présidence et de nouveaux membres après le scrutin du 7 novembre.

Myriam Nadeau, qui a présidé la STOSociété de transport de l'Outaouais au cours des quatre dernières années, a présenté son bilan, non sans un brin d’émotion.

Elle se dit fière du chemin parcouru par la STOSociété de transport de l'Outaouais , qui a mené de grands projets comme celui du tramway ou du prolongement du Rapibus, au cours des dernières années.

Malgré l'impact de la pandémie sur l'achalandage et les défis qui restent, Myriam Nadeau croit que la société de transport est prête à relever les défis des prochaines années.

Ça a été quatre années excessivement chargées. On a travaillé fort sur des projets d’avenir, de maintenant et pour plus tard. [Le prochain conseil d'administration] aura des bases solides, une démonstration claire des besoins et un positionnement fort de Gatineau pour aller chercher les investissements qui lui reviennent pour répondre à ces besoins-là , a-t-elle répondu, prenant également soin de remercier tous ses collègues.

Lors de cette dernière réunion, le conseil d'administration a approuvé l’achat de deux autobus réguliers entièrement électriques qui feront leur arrivée à Gatineau, en 2023. Les deux véhicules permettront aux employés du transporteur de se familiariser avec cette nouvelle technologie d'ici l'entrée en vigueur d'une future réglementation provinciale.

À partir de 2025, le gouvernement québécois ne financera plus des autobus qui ne sont pas 100 % électriques. [...] Au fil du temps, on aura une flotte qui sera entièrement électrique pour nos autobus , a détaillé Myriam Nadeau, estimant que cela allait survenir en 2040.

Avec les informations de Nathalie Tremblay