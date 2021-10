L’appel de la politique en famille

Des discussions politiques, il y en a toujours eu autour de la table entre Jocelyn Robert et son fils Philippe.

J'ai toujours été très intéressé par ça, puis, ça a toujours été des enjeux, au niveau environnemental et social, j'ai toujours trouvé que c'était important de s'impliquer pour ces enjeux-là , affirme le candidat de 31 ans.

Celui qui est actuellement directeur général du Centre plein air Le Norvégien est l’un des fondateurs du mouvement Unissons Saguenay.

Ça a été un projet qui, de fil en aiguille, est devenu un parti politique. On a réussi à joindre à ça une équipe de bénévoles, une équipe de candidats , mentionne-t-il. Il affirme qu’il faut amener une vision du développement plus environnementale à Saguenay.

Philippe Robert s'est impliqué dès les débuts du mouvement Unissons Saguenay qui est ensuite devenu un parti. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Philippe Robert pose sa candidature dans le district numéro 11 où Louise Blanchette, Marc Bouchard de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) et Marie Brunelle se livrent bataille.

Sa conjointe aussi s’est impliquée avec Unissons Saguenay. Andrée-Anne Brillant souhaite obtenir le siège numéro 12. La candidate de 30 ans aspire à représenter les gens de Laterrière parce qu’elle a eu un coup de cœur pour ce secteur avant de venir s’établir dans la région. Son seul adversaire est l’actuel conseiller sortant Michel Potvin. La travailleuse sociale de formation oeuvre actuellement en recherche et dit avoir senti le besoin de reprendre contact avec la population.

Andrée-Anne Brillant pose sa candidature dans le district 12 où elle affronte le conseiller sortant Michel Potvin. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

J’ai découvert que j’aimais vraiment la politique municipale finalement, parce que cela me permettait d’être plus proche des gens. C’est venu répondre à ce besoin-là. Je me suis dit : "Je vais me lancer" , affirme-t-elle.

Jocelyn Robert, indépendant

Pour sa part, Jocelyn Robert a choisi de faire la course à titre d’indépendant. Dans le district 10 où il habite, trois autres candidats sont en lice : Caroline Thériault de l’ ERDÉquipe du renouveau démocratique , Jacques Pelletier et l'ancien conseiller Jacques Cleary.

J'aime profondément cette ville-là. Je me suis dit, si je ne suis pas satisfait de la façon dont elle fonctionne, peut-être aller mettre mon grain de sel. Une citation de :Jocelyn Robert

Le coordonnateur au bureau régional de Télé-Québec a été membre de l' ERDÉquipe du renouveau démocratique par le passé. Il a aussi assisté aux assemblées citoyennes d'Unissons Saguenay avant qu’il devienne officiellement un parti. Le candidat avait songé se présenter aux dernières élections municipales, mais n’avait pas fait le saut.

Jocelyn Robert affirme être un progressiste tout comme son fils Philippe et sa belle-fille Andrée-Anne. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Jocelyn Robert souhaite d’abord que le conseil municipal fasse équipe autour des meilleures idées, peu importe l’allégeance politique.

Je me sens aussi progressiste qu'eux, mais j'utilise un véhicule différent pour partager mes valeurs. J'embrasse leurs valeurs, je suis assez fier d'eux-autres aussi. Je comprends pourquoi ils vont avec Unissons Saguenay, parce que c'est un véhicule qui leur permet de plonger sur la scène municipale , souligne Jocelyn Robert.

Un clan à la table du conseil?

Les membres de la famille croient qu'il est réaliste de penser qu'ils seront élus.

Oui, ça peut être réalisable, tout à fait. Ça peut être réalisable qu’on soit élus tous les trois, croit Philippe Robert, Ça pourrait faire une belle dynamique, des beaux échanges dans la famille.

On a les mêmes valeurs, je sais qu'on va pouvoir se parler si jamais il y a des différends, mais ça ne me fait vraiment pas peur. Une citation de :Andrée-Anne Brillant

Peu importe l’issue du vote, Jocelyn Robert affirme que la campagne électorale en soi est une expérience enrichissante.

Juste de prendre le temps de connaître ses voisins. C'est déjà mieux vivre dans son milieu. C'est déjà mieux apprécier sa ville. Moi, après une campagne comme celle-là, je n'ai pas envie de déménager du district. Que je sois élu ou non, je le connais mieux le district, je sais qui l'habite , conclut-il.

D'ici au 7 novembre, les trois candidats poursuivent leur travail de terrain, en espérant se retrouver à la table du conseil.