Une chercheuse en biologie prône la cohabitation avec les chauves-souris

Cette professeure de biologie à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, à Prince George, dirige une équipe de chercheurs qui étudie le comportement migratoire des chauves-souris nord-américaines.

Erin Baerwald a expliqué mardi à l'émission Daybreak North de CBC que les chauves-souris ont mauvaise réputation parce qu'elles sont considérées comme porteuses de maladies.

C’est faux, dit-elle, elles sont en réalité assez propres et fascinantes.

En ce qui concerne la transmission de la rage, il y a très peu de cas de personnes infectées par des chauves-souris chaque année, assure-t-elle.

Des premières recherches indiquent également que les chauves-souris en Colombie-Britannique ne peuvent pas transmettre la COVID-19, explique la chercheuse.

De là à espérer en avoir dans son grenier, il n’y a qu'un pas pour elle.

Erin Baerwald raconte que, lors de son déménagement à Prince George, elle a activement cherché une maison hébergeant des chauves-souris. Notre agent immobilier pensait que j'étais folle , dit-elle en riant.

L'une des premières choses que j'ai faites a été de faire le tour du périmètre de la maison, de regarder comme le grenier, à la recherche de traces de chauves-souris. Une citation de :Erin Baerwald, professeure de biologie, Université du Nord de la Colombie-Britannique

Une semaine internationale de sensibilisation

Jusqu’au 31 octobre, c’est la semaine internationale des chauves-souris, un événement annuel pour sensibiliser à la conservation de ces chiroptères.

Erin Baerwald assure qu’avoir des chauves-souris sur sa propriété est une bénédiction, car elles se nourrissent d'insectes et leur guano, c’est-à-dire leurs excréments, est un bon engrais.

Erin Baerwald dit que les personnes ayant des chauves-souris dans leur maison peuvent collecter et utiliser les excréments des animaux comme engrais. Photo : Gracieuseté de Baerwald Bat Lab

Les colocataires de chauves-souris peuvent installer des bâches en plastique pour ramasser leurs excréments dans la zone où elles se perchent. C'est un très bon engrais, dit-elle. Vous pouvez l'utiliser pour vos plantes et le mettre directement dedans.

La chercheuse affirme que le régime alimentaire des chauves-souris présente également un grand avantage pour les agriculteurs, car elles sont l'un des principaux prédateurs des insectes nuisibles.

Elles mangent tous ces insectes nuisibles et réduisent la quantité de pesticides dont nous avons besoin, elles sont donc extrêmement importantes pour l'écosystème. Une citation de :Erin Baerwald, professeure de biologie, Université du Nord de la Colombie-Britannique

Le grincement des chauves-souris varie

Un fait fascinant à propos des chauves-souris, souligne Erin Baerwald, est qu'elles peuvent chanter, un peu comme les oiseaux, et la façon dont elles chantent varie d'une région à l'autre.

Certains oiseaux ont des dialectes [...], ils ont des accents et cela sonne légèrement différemment selon les endroits , raconte-t-elle.

Ces mammifères qui peuvent vivre jusqu'à 46 ans et dans le même espace pendant des décennies sont menacés par le syndrome du museau blanc.

Une menace que l'on retrouve à travers le continent et qui concerne notamment les grandes chauves-souris brunes répandues dans le centre et le nord de la Colombie-Britannique.

La maladie fongique affecte le museau des chauves-souris lorsqu'elles hibernent. Elle a tué plus de 10 millions d'entre elles au Canada et aux États-Unis depuis 2006, selon Bat Conservation International. Cette organisation à but non lucratif basée à Austin, au Texas, est à l'origine de la semaine internationale des chauves-souris.

Et si malgré l’enthousiasme d’Erin Baerwald, vous êtes atteints de chiroptophobie, la peur des chauves-souris, la chercheuse suggère une façon éthique de s’en séparer : cherchez les coins et recoins où elles entrent et sortent de votre maison, attendez qu’elles se dispersent à l'automne et comblez les trous.

Plus de grincement de chauves-souris ni de guano brillant, car oui, les excréments des chauves-souris brillent.

D'après les informations de Daybreak North