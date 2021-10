La demande pour les services des banques alimentaires explose au Canada

Ça va mal . C’est avec ces trois mots que Phil Ozga, le directeur des relations gouvernementales et de l’engagement politique à Banques alimentaires Canada résume la situation.

Les conclusions du rapport de 58 pages indiquent que depuis 2019, le nombre de Canadiens qui se rendent dans les banques alimentaires a augmenté de 20 %. Le nombre de visites se chiffrait à plus de 1,3 million au cours du mois de mars 2021.

La dernière fois que l'on a vu une hausse si rapide en deux ans, c’était après la grande récession de 2008 , explique Phil Ozga.

Une tendance qui serait due, précise-t-il, à un mélange toxique entraîné par la hausse des prix des loyers et du coût des aliments. Le tout, exacerbé par les pertes d’emplois liées à la COVID-19 et la fin des soutiens gouvernementaux, dont la Prestation canadienne d'urgence (PCU).

On s'inquiète de ce qui est à venir. Parce les banques alimentaires voient encore une hausse qui continue chaque mois et qui continuera probablement pour les prochaines années.

L’ Alberta parmi les plus fortes hausses de fréquentation

Les provinces les plus touchées par l’augmentation de fréquentation des banques alimentaires sont le Québec (+38,1 %), suivi de l'Alberta (+29,6 %) et de l'Ontario (+23,5 %).

La directrice par intérim des Banques alimentaires de l’Alberta, Arianna Scott, explique qu’elle s’attendait à ce que les statistiques reflètent une hausse de fréquentation. Mais elle est surprise de constater que l’Alberta fait partie des trois provinces les plus touchées au Canada.

C’est une première pour l’Alberta. Ça fait plus d’une décennie que je suis dans le milieu et je n’ai jamais vu ça , affirme Arianna Scott.

Elle raconte qu’il a fallu faire preuve de créativité pour répondre aux besoins de tous et elle s'inquiète pour l’avenir.

Selon elle, la fin prochaine de programmes d’aide fédéraux comme la Prestation canadienne de relance économique (PCRE) risque de pousser plus de gens à se tourner vers des banques alimentaires dans les prochains mois.

On sait aussi qu’après un désastre, et la pandémie en est un, les gens qui ont commencé à fréquenter les banques alimentaires continuent de le faire d’un mois à 10 ans plus tard, dépendamment du point auquel ils ont dû s’endetter et de l’impact de ce désastre sur leur vie , dit-elle.

Un tiers des clients sont des enfants

Si les adultes vivant seuls représentent 46 % des personnes visitant les banques alimentaires et demeurent les clients ayant le plus souvent recours à celles-ci, le rapport met également en lumière qu’un tiers des clients sont des enfants.

Une situation que déplore Phil Ozga, même si ce nombre a diminué petit à petit, selon le rapport.

Lorsque l’on considère que les enfants représentent 19 % de la population canadienne. Ils sont beaucoup trop représentés dans la pauvreté au Canada , dit-il.

D’autres profils se démarquent aussi. En raison de la stagnation des revenus fixes et de la montée en flèche du coût de la vie, les personnes âgées et handicapées sont aussi hautement représentées parmi la clientèle des banques alimentaires.

Ce qui arrive, c’est qu’ils n’ont plus de sous à la fin du mois et ils ont besoin d'avoir recours à la banque alimentaire , explique M. Ozga.

Une situation qu’il caractérise d'inquiétante et qui demande une action rapide de la part de tous les paliers gouvernementaux.

C’est surtout inquiétant si les gouvernements n'agissent pas. C’est vraiment une question de politique sociale. Pourquoi les gens se rendent-ils aux portes des banques alimentaires? C’est une question de pauvreté, de faibles revenus. Notre rapport demande au gouvernement de porter attention à ça .

Remédier à la question

Pour Phil Ozga, les gouvernements doivent s’atteler à trois axes : le logement, la modernisation de l’assurance-emploi et la mise en place d’un revenu minimum.

Il faut que l’on vise un revenu minimum, un plancher ou est-ce que les gens ont assez d’argent pour ne pas vivre beaucoup plus bas que le seuil de la pauvreté comme c'est le cas maintenant.

Il ajoute qu’il faut que le gouvernement change la façon dont il vient en aide aux Canadiens pour remédier à cette situation.

S’il y a un côté positif de la pandémie, c’est que l'on a vu que lorsqu'il y a des politiques sociales qui augmentent les revenus des gens, on voit l’usage de banques alimentaires baisser.

Avec des informations de Mirna Djukic