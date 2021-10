Un portrait de l’itinérance pour mieux répondre aux besoins à Ottawa

C’est le cas du conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, venu prêter main forte.

Comme élu, c’est important d'avoir l'information pour pouvoir prendre les bonnes décisions, savoir où cibler les investissements , dit celui qui avait déjà participé à cet exercice.

En avril 2018, Ottawa avait effectué son premier dénombrement. Mais pandémie oblige, la Ville n’a pu reconduire l’expérience, l’an passé, bien que la Loi de 2011 sur les services de logement oblige toutes les municipalités de l'Ontario à effectuer, tous les deux ans, un dénombrement ponctuel afin de fournir un aperçu de la population itinérante et d'orienter l'élaboration de services, de programmes et de politiques qui répondent aux besoins des résidents.

Cette année, plus de 53 organismes partenaires et 100 sites de dénombrement, dont les refuges pour femmes victimes de violence, les abris d'urgence, les centres correctionnels et les centres de santé communautaire et de services sociaux notamment, ont été mobilisés.

Gestionnaire de programme, Programmes de lutte contre l'itinérance et des services résidentiels, à la Ville d’Ottawa, Paul Lavigne précise que le dénombrement opéré de mercredi à jeudi n’est pas un recensement exhaustif. Il permet néanmoins de donner un portrait global de la situation.

Le sondage ne rejoint pas toutes les personnes qui sont sans-abri. C'est un aperçu pour évaluer les besoins, notamment en matière de logement.

Vers une augmentation?

En 2018, 1400 personnes avaient été sondées. Cette année, quelque 3500 questionnaires ont été distribués, ce qui ne veut pas dire que 3500 personnes ont été sondées, précise M. Lavigne.

Pour rejoindre le plus de monde possible, une partie du dénombrement s’est aussi faite par téléphone. Le résultat devrait être connu d’ici une semaine.

Marc Provost, directeur général de l'Armée du Salut, Centre Booth, anticipe déjà une augmentation, exacerbée par la pandémie.

Clairement, on s'attend à ce que les nombres soient plus élevés. On le sait à travers nos services de rue. L'itinérance est clairement plus élevée depuis la COVID [qui est] certainement un des facteurs. [...] Certains services ont dû fermer les portes ou ont dû modifier leur modèle de service et les refuges, naturellement, ont dû répondre aux différentes mesures nécessaires pour rendre les choses sécuritaires pour tout le monde , explique-t-il.

Marc Provost, directeur général de l'Armée du Salut Centre Booth à Ottawa (Archives) Photo : Radio-Canada

Des questions ont d’ailleurs été ajoutées, cette année, en lien avec la crise sanitaire.

On va pouvoir avoir les résultats en fonction de la pandémie, [connaître] l'impact de la pandémie sur l'itinérance et surtout, la situation des personnes et des familles en situation d'itinérance. Nous allons pouvoir capter certaines données que nous n’avions pas avant , souligne M. Lavigne. En particulier, est-ce que la perte de logement est liée à la COVID-19?

La crise des opioïdes et celle du logement font également partie des problèmes, ajoute M. Fleury.

Quand on regarde les statistiques de la Ville [...], [on a] 13 000 personnes sur une liste d'attente pour un logement abordable, dont 2500 se retrouvent dans nos motels et nos refuges. On ne voit pas une grande modification de la tendance et ceux qui se retrouvent dans la rue s'y retrouvent pour plus longtemps.

Et de poursuivre : Ce qui est le plus difficile, évidemment, ce sont les jeunes familles, les réalités de l'itinérance pour les communautés indigènes, particulièrement inuites.

M. Provost espère que l’exercice permettra de mieux répondre aux besoins, même si certains sont déjà bien connus.

Naturellement, on a besoin de logements abordables, ça, c'est sûr. On s'entend tous là-dessus , dit-il. Mais je pense que les services de jour sont aussi importants. On a réalisé l'importance de ces services-là à travers l'expérience de la COVID, parce que plusieurs d'entre eux ont dû soit fermer ou offrir des services limités. Donc, je pense que tout le monde réalise que ces services sont nécessaires pour bien desservir les itinérants. Le problème ne va pas s'améliorer si on n’offre pas les services dont les gens ont besoin.

Avec les informations de Nafi Alibert et de Stéphane Leclerc