Je vis à Rimouski, où j'enseigne les langues et la linguistique, mais j'ai aussi habité Montréal, Osaka, Paris, Sarajevo et Istanbul. Mon œuvre poétique s’attarde aux versions de soi qu’on développe ici et ailleurs ainsi qu’au dialogue entre l’étranger et le familier. Mon premier livre de poésie, Tu me places les yeux, est paru en 2017 à La Peuplade. Bénéficiaire de la bourse Jean-Pierre-Guay / Caisse Desjardins de la Culture de l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) en 2021, je planche actuellement sur un deuxième livre.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

prague sans aucun détail évoque le passage du temps et des vies, l'impossibilité de reconstruire une ville à l'aide des mots, et l'art qui frappe malgré tout, porteur de détails et de lumière.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette suite montre Prague à travers trois destins de femmes, d'anonymes à célèbres dans le monde entier, qui y ont joué une partie de leur destin, et dont j'ai suivi la trace lors d'un voyage en République tchèque en 2015.

Les premières lignes

la vltava la nuit rejoint

sa logique de constellation :

grand-mère lignée, pastel grège,



carré d’ardoise

porteur. un bâtiment

entier drense,



un cygne lit dans le temps,

les maisons cubistes ne montrent

pas tous leurs visages. Une citation de :Extrait de prague sans aucun détail, d'Aimée Lévesque

