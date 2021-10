Endetté, Tomavo demande la protection contre ses créanciers

L’entreprise Tomavo, qui a des supermarchés de fruits et légumes dans les Maritimes, invoque la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et demande la protection temporaire contre ses créanciers, le temps de leur faire une proposition au sujet de l’argent qu’elle leur doit.

L'entreprise a plus de 3,35 millions de dollars de dettes.

Elle a plusieurs créanciers, dont des agriculteurs du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario, et des grossistes québécois en fruits et légumes.

Près de la moitié de la somme est due à Courchesne Larose, un grossiste, importateur et exportateur de fruits et légumes frais basé à Anjou, au Québec, à qui Tomavo doit plus de 1,6 million de dollars.

Tomavo et KPMG, qui agit comme syndic dans ce dossier, n’ont pas répondu aux demandes d’entrevues de Radio-Canada/ CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Fondé en 2017, Tomavo possède des épiceries à Moncton et Fredericton au Nouveau-Brunswick, et deux autres à Halifax en Nouvelle-Écosse. Son siège social est situé à Moncton.