Forte hausse de la demande pour les services de la Maison Mikana à Amos

Avec la pandémie, les femmes ne venaient plus chercher les services. Ç’a été très inquiétant, une période très inquiétante pour nous. On savait que ce n’était pas qu’elles n’étaient pas victimes, mais qu’elles n’avaient pas la possibilité de venir chercher de l’aide. Puis, plus les mesures se sont assouplies, on a vu vraiment la demande exploser. Ça veut dire plus de demandes d’accompagnement, autant judiciaire qu’à la DPJ. Ça veut dire plus de demandes d’hébergement, la maison est pratiquement toujours pleine. Ça veut dire aussi plus de demandes en services externes, donc les femmes qui viennent consulter une intervenante , constate Alisée Lemire-Lemay, gestionnaire à la Maison Mikana.

Pour faire face à cette croissance, Mikana a développé deux nouveaux projets.

Depuis le 1er octobre, elle peut accueillir plus facilement les femmes et enfants à mobilité réduite, grâce à l’aménagement d’une chambre et d’une salle de bain adaptées au rez-de-chaussée. Cette nouvelle chambre lui permet aussi d’accueillir six familles au lieu de cinq.

Une chambre et une salle bain adaptées, avec douche, ont été aménagées à la Maison Mikana d'Amos. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté, Maison Mikana

C’est primordial pour nous qu’il n’y ait aucun frein à quitter un conjoint violent. Les personnes qui sont à mobilité réduite, ça peut présenter un risque d’être plus vulnérable. Et c’était très important pour nous de devenir une maison complètement adaptée. Donc, on est fières, maintenant on peut recevoir une femme et des enfants à mobilité réduite , souligne Alisée Lemire-Lemay.

L’autre projet est en cours de réalisation. Il s’agit d’une cuisinette adjacente à la salle de réunion.

Les gens associent beaucoup la Maison Mikana à l’hébergement, mais c’est beaucoup plus que ça. On accueille aussi beaucoup de femmes à l’externe, c’est-à-dire qui ne bénéficient pas de l’hébergement. Lors des rencontres du mercredi soir, qu’on appelle les thématiques, les femmes viennent partager un repas et discuter d’un thème qui concerne la violence conjugale, briser l’isolement, partager leur vécu. Souvent, il y a des femmes qui nous ont dit que c’est le seul bon repas qu’elles avaient dans la semaine , confie la gestionnaire.

Une campagne record

Ces deux projets peuvent se réaliser grâce au soutien de la communauté, précise Alisée Lemire-Lemay.

Surtout la campagne du Biscuit Sourire de Tim Horton’s à Amos, qui a permis de recueillir une somme record de 26 178 $ en septembre dernier.

Il s’agit du 8e meilleur résultat à travers les 650 restaurants du Québec.

Le franchisé Simon-Pierre Morissette, du Tim Horton's d'Amos, remet ici la somme record de 26 178 $ amassée dans le cadre de la campagne des biscuits sourires à l'équipe de la Maison Mikana. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On a cuisiné 24 heures sur 24, pour répondre aux ventes de l’équipe Mikana. Pour 26 000 biscuits, nos fours roulent en continu. Cette année, étant donné que les commandes étaient plus importantes, il a même fallu qu’on installe un four additionnel pour être capable de répondre à la demande. Je remercie d’ailleurs toute notre équipe , souligne Simon-Pierre Morissette, franchisé Tim Horton’s à Amos avec Amélie Tessier.

Il s’agissait d’une troisième collaboration fructueuse avec Mikana, qui se charge de la prévente, de la décoration, de l’emballage et de la livraison des biscuits.

Elle en retire beaucoup plus qu’un soutien financier. Il y a toutes les entreprises qui ont acheté des biscuits en grande quantité pour donner à leurs employés, qui ont pris des photos pour les publier sur leurs médias sociaux, on a vraiment été époustouflées. Et nous en même temps, ça nous permet de nous faire connaître, de faire connaître nos services , fait valoir Alisée Lemire-Lemay.

Souvent, ce sont les mères qui sont en dépannage avec leurs enfants. La cause des enfants, c’est vraiment important chez Tim, et pour Amélie et moi. Et il y avait de beaux projets qu’ils voulaient faire pour l’amélioration des conditions à la Maison, donc c’est la raison pour laquelle on a embarqué avec eux , explique Simon-Pierre Morissette.

Ce dernier invite par ailleurs les organismes d’Amos à soumettre un projet pour la prochaine campagne, qui aura lieu en septembre 2022.