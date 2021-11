Qui suis-je?

J’ai un bac en création littéraire de l’Université de Montréal, un chien jaune et beaucoup de doutes. On me retrouve le plus souvent dans un parc, dans ma cuisine ou dans la lune.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

J’aborde, dans cette suite poétique, le geste de prendre soin mis en opposition avec un besoin d’espace et de fuite.

Ma source d'inspiration pour ce texte

Cette suite a été écrite entre deux visionnements de My Own Private Idaho, deux marches autour de la grande église avant 20 h. Elle a pris forme entre deux nuits sans sommeil portées par un visage constellé, alors que, par la fenêtre, l’hiver s’étirait comme un élastique, manquait de fendre.

Les premières lignes

un rayon prend appui entre mes paupières

les étire

le village en neige

renvoie mon visage

glissant

un silence à mordre dans une serviette Une citation de :Extrait de je disparais souvent, de Gabrielle Blain-Rochat

