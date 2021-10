Une conseillère municipale quitte Twitter à la suite de messages haineux

Kemi Akapo, une conseillère municipale de Peterborough, en Ontario, a décidé de fermer son compte Twitter, après avoir reçu quotidiennement des messages racistes et misogynes.

La conseillère a commencé à recevoir ces messages dès son élection, en 2018. Elle était visée en tant que femme, issue d’une minorité visible, et immigrante.

Sa prise de position, en avril dernier, contre la venue du chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier et du député ontarien Randy Hillier lors d’un rassemblement anticonfinement a toutefois constitué un point de bascule : Kemi Akapo a alors reçu, quotidiennement, des messages racistes et misogynes.

Je recevais des messages [...] disant que j’étais une jeune femme immigrante et que je prenais la place de gens qui méritaient plus que moi d’être élus.

Kemi Akapo reçoit alors au moins cinq messages par jour, essentiellement d'utilisateurs qui n'étaient pas de Peterborough.

Les médias sociaux n’étaient plus un espace qui me permettait de servir mes concitoyens comme je le souhaitais , estime-t-elle.

Elle considère que la plateforme lui a permis d’avoir des échanges fructueux par le passé, mais que ce n’est plus le cas, et ceci essentiellement depuis l’ ère Trump .

Elle explique que la décision de quitter Twitter n’a pas été facile, puisqu’elle craignait que ses détracteurs pensent qu’elle ait cédé devant la pression. Selon elle, il s’agissait plutôt de servir ses concitoyens de manière constructive.

Elle déplore le fait que plusieurs membres de son entourage, issus de minorités, sont eux aussi la cible de harcèlement sur des réseaux sociaux. Selon elle, peu de victimes osent prendre la parole et dénoncer publiquement ces intimidations, par crainte d'en subir encore davantage.

Pas d'intervention de Twitter

L’élue explique avoir signalé à deux reprises la situation à Twitter, mais indique que la plateforme n’a jamais réagi.

Ramona Pringle, professeure associée à l'Université Ryerson, n’est pas surprise par l’absence de contrôle de Twitter.

Elle déplore le fait que les réseaux sociaux aient longtemps échappé à toute forme de réglementation. Les entreprises comme Facebook et Twitter ont tellement d’usagers [...] et font tellement de profit, qu’il est devenu difficile de leur demander de rendre des comptes , explique-t-elle.

Ramona Pringle, professeure associée à l'Université Ryerson Photo : Radio-Canada

Elle rappelle que ces plateformes ont échappé à des règles pourtant appliquées par d’autres types de médias, comme les journaux. Ces derniers sont responsables s’ils diffusent des propos haineux, rappelle-t-elle.

Facebook a bien plus d’usagers qu’il n’y a d’habitants dans ce pays. Ces plateformes ont des moyens énormes qui leur permettent de recourir à de nombreux avocats. Ça devient une bataille déséquilibrée au chapitre du contrôle et de régulation. Une citation de :Ramona Pringle, professeure associée à l'Université Ryerson

Selon la professeure, les réseaux sociaux sont devenus des plateformes sur lesquelles les membres de minorités ou les personnes marginalisées le sont encore davantage. La conséquence, selon elle : un effet pervers, dans lequel les victimes perdent des espaces de parole, tandis que leurs bourreaux gagnent en visibilité.

Elle soutient activement la mise en place d’une instance de réglementation au Canada, qui pourrait s’appuyer sur des outils juridiques et la mise en place de contraintes financières en cas de non-respect de nouvelles règles, qui restent à établir.

Toutefois, cette future instance indépendante de régulation pourrait elle aussi faire face à d’autres difficultés, notamment le non-respect de nouveaux dispositifs par les réseaux sociaux, qu’elle désigne comme des oligarques d’Internet .