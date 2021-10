Vaccin obligatoire : des hôpitaux de Toronto affirment qu’un tribunal n’a pas autorité

Des employés de quatre hôpitaux de la métropole ont obtenu in extremis, vendredi, une injonction de la Cour supérieure de l'Ontario pour suspendre de façon temporaire la directive de leur employeur en vertu de laquelle ils seront congédiés s'ils ne se font pas vacciner.

La Cour supérieure a entendu jeudi les arguments des avocats d' UHNRéseau des hôpitaux universitaires de Toronto , de cinq syndicats et des plaignants à titre individuel.

UHNRéseau des hôpitaux universitaires de Toronto regroupe les Hôpitaux Général, Western et Princess Margaret ainsi que l'Institut de réadaptation de Toronto.

La position de l'employeur

D'entrée de jeu, l'avocate d' UHNRéseau des hôpitaux universitaires de Toronto , Bonnie Roberts Jones, affirme que la politique du Réseau consiste à veiller au bien-être des patients de ses quatre hôpitaux et de leurs 17 200 employés.

Les employés du Réseau, syndiqués ou non, devaient en principe être entièrement vaccinés avant le 22 octobre sous peine d'être renvoyés.

L' UHNRéseau des hôpitaux universitaires de Toronto estime que plus de 150 de ses travailleurs ont refusé de se faire immuniser. L'injonction ne concerne que 30 d'entre eux.

L'Hôpital Princess Margaret à Toronto. Photo : Google Maps

Les opposants font valoir que la consigne est illégale, parce qu'elle est discriminatoire et trop coercitive et qu'elle représente une atteinte à leur vie privée.

Me Robert Jones concède que l'employeur UHNRéseau des hôpitaux universitaires de Toronto a établi en septembre une directive plus coercitive que celle de la province en matière de vaccination obligatoire, puisque sa consigne peut mener jusqu'au licenciement définitif.

Nos hôpitaux ont enregistré 32 foyers d'éclosion depuis le début de la pandémie , rappelle-t-elle en relevant l'urgence d'agir pour protéger patients et employés.

L'avocate affirme toutefois que la Cour supérieure n'a pas la compétence dans cette cause et qu'il faut laisser les tribunaux administratifs, comme la Commission des relations de travail de l'Ontario, entendre les doléances des syndicats au sujet des congédiements décidés par un employeur privé.

Le premier ministre Doug Ford observe une infirmière d'UHN administrer un vaccin contre la COVID-19 le 7 janvier 2021. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Elle ajoute que les plaignants qui sont syndiqués n'ont de toute façon pas leur place dans ce recours judiciaire à titre individuel, puisqu'ils sont représentés par leurs syndicats (ONA, SCFP, SEFPO, SEIU et IUOE, ndlr).

Ces plaignants ne peuvent demander une extension de l'injonction, puisque leurs droits sont inscrits dans leurs contrats de travail et leurs syndicats ont accepté de négocier, en leur nom, les litiges qui les concernent à travers un processus de griefs devant des tribunaux d'arbitrage , dit-elle.

Me Roberts Jones reconnaît que les syndicats n'ont la latitude de s'en remettre aux cours supérieures dans les provinces que lorsqu'il s'agit de combler des lacunes dans un processus d'arbitrage.

30 employés du Réseau UHN sont représentés à titre individuel dans ce recours judiciaire, mais leurs syndicats y ont obtenu le statut d'intervenant. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Or, dans ce cas-ci, il n'existe aucune lacune d'ordre juridique selon l'avocate, qui souligne que les syndicats ne sollicitent d'ailleurs nullement l'avis de la Cour supérieure à ce sujet. Un signe, selon elle, que le processus des griefs va bon train.

La position des syndicats

Les avocats des syndicats ont présenté à peu près les mêmes arguments, mais celui des infirmières autorisées de l'Ontario (ONA) précise que sa position est neutre dans ce litige.

Les syndicats reconnaissent qu'ils ont bien l'exclusivité pour représenter leurs membres devant les tribunaux.

L'avocate du SEFPO, Caroline Jones, affirme que la Cour supérieure a bien juridiction dans la matière et qu'elle est donc en droit de prolonger ou non l'injonction interlocutoire pour laisser le temps aux syndicats de régler le litige des congédiements devant des tribunaux administratifs de la province.

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) est représenté dans cette cause au côté de quatre autres syndicats. Photo : SEFPO

Des processus de grief ont déjà été entamés, mais personne ne devrait perdre son travail avant que les litiges soient entendus et réglés en arbitrage , dit-elle.

Me Jones ajoute que les syndicats ont aussi la possibilité de chercher à obtenir devant les cours supérieures des mesures provisoires d'urgence pour soustraire des employés à la directive sanitaire de leur employeur.

Nos membres seront confortés dans leur position, mais en attendant, nous demandons à la Cour supérieure de l'Ontario de prolonger l'injonction , dit-elle.

La position des plaignants

L'avocat des plaignants, Ian Perry, soutient pour sa part que la Cour supérieure de l'Ontario a toute l'autorité d'agir dans ce dossier pour prolonger une mesure extraordinaire, parce que les arbitres des tribunaux du travail n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures de réparation provisoires.

C'est une situation entièrement nouvelle et inusitée à cause du contexte actuel de la pandémie et il revient donc à la Cour supérieure d'intervenir , dit-il.

Les plaignants disent que le congédiement est une mesure trop sévère et qu'il existe des façons de tester les employés d'hôpitaux non vaccinés avant leur arrivée au travail. Photo : CBC/Evan Mitsui

Me Perry précise par ailleurs que l'autorité des cours supérieures consiste à sauvegarder les droits des individus comme les employés syndiqués.

Mes clients n'ont aucune autre autorité vers laquelle se tourner, parce que leurs syndicats ont manqué à leur devoir de les défendre et qu'ils ont failli à les protéger contre un préjudice irréparable alors qu'ils avaient des mois pour le faire , poursuit-il.

Me Perry conclut que la Cour supérieure doit donc continuer à veiller aux intérêts de ses clients jusqu'à ce que leur litige soit résolu au travers d'un processus d'arbitrage ou d'une poursuite judiciaire.

L'enjeu des non syndiqués

Le juge Sean Dunphy relève que 57 % des employés d' UHNRéseau des hôpitaux universitaires de Toronto ne sont toutefois pas syndiqués. Il affirme que les lois du travail sont claires au sujet des licenciements.

Le secteur privé est en droit de congédier un employé à n'importe quel moment et n'importe quel employé non syndiqué a le droit de poursuivre son employeur pour congédiement injustifié et obtenir des dédommagements s'il obtient gain de cause , déclare-t-il.

Le magistrat ajoute qu'un employé non syndiqué ne peut toutefois poursuivre son employeur pour empêcher son congédiement ou encore demander à un tribunal de récupérer son emploi.

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, à Toronto, entend notamment les plaintes pour congédiement injustifié sur la base de la discrimination. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

Me Perry répond à ce sujet que la poursuite de ses clients ne vise pas à empêcher leur congédiement, mais plutôt à argumenter le fait que la directive de leur employeur est illégale et qu'elle ne peut être appliquée dans leur milieu de travail.

Son confrère, Ryan O'Connor, souligne en outre qu'un employé non syndiqué ne peut être renvoyé pour des raisons discriminatoires en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario.

Le statut vaccinal d'un travailleur, ou toute autre question médicale d'ordre privé, entre dans la catégorie de la discrimination , conclut-il.

Un dernier droit de réplique

Me Roberts Jones, affirme qu'il ne s'agit aucunement d'une situation unique et extraordinaire, parce que toute future infirmière sait, en entrant dans la profession, qu'elle sera obligée de se faire vacciner avant d'occuper un travail.

Elle rappelle au juge que l'injonction temporaire qu'il a accordée vendredi deviendra caduque s'il conclut qu'il n'a pas l'autorité pour trancher le litige, auquel cas, la directive sur la vaccination obligatoire d' UHNRéseau des hôpitaux universitaires de Toronto pourra à nouveau être appliquée dans les quatre hôpitaux en question.

En cas contraire, Me Roberts Jones demande au magistrat de mettre fin à l'injonction temporaire.

Le juge Dunphy rendra sa décision vendredi, si bien qu'aucun employé ne peut être congédié pour l'instant s'il refuse de se faire immuniser.