Tyrosinémie : un groupe se bat pour que Québec rembourse un supplément alimentaire

Après six ans d'efforts et malgré une promesse faite l'an dernier par le ministre de la Santé, Christian Dubé, les parents des enfants atteints de la tyrosinémie n'ont toujours pas accès gratuitement à un supplément alimentaire qui permet de contrer les effets négatif de cette maladie génétique plus répandue au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'ailleurs au Québec.