Saguenay accueillera les Olympiques spéciaux en 2023

La Ville de Saguenay a obtenu la présentation des Jeux olympiques spéciaux provinciaux pour l'hiver 2023. Cet événement présenté tous les deux ans en alternance entre l’été et l’hiver s’adresse aux athlètes qui ont une déficience intellectuelle.

Ce rendez-vous sportif se tiendra 10 ans après la présentation des Jeux du Québec à l’hiver 2013 qui avait connu un franc succès dans la capitale régionale.

La nouvelle a été confirmée à la mairesse sortante Josée Néron plus tôt cette semaine. Il y a un mois, Mme Néron et des acteurs du milieu sportif saguenéen avaient promu la candidature de Saguenay auprès des membres du conseil d’administration d’Olympiques spéciaux Québec.

Je suis extrêmement heureuse que Saguenay puisse recevoir ces compétitions. Nous avions été invitées à déposer notre candidature. J’avais ensuite demandé aux membres de la Commission des sports et des loisirs de Saguenay de se pencher sur la faisabilité de cette demande. En 2023, nous recevons la visite des athlètes des quatre coins du Québec et nous verrons à assurer la réussite de cette compétition importante tant au plan sportif, humain que social. Il s’agit d’une excellente nouvelle et ça démontre que Saguenay est une ville où le sport prend son importance , a déclaré la mairesse sortante par voie de communiqué.

La Ville s'est engagée à investir 50 000 $ pour assurer le bon déroulement des compétitions.

Dans la lettre confirmant l’octroi de la compétition à Saguenay, le président d’Olympiques spéciaux Québec, Daniel Granger, a souligné la qualité des installations sportives de la municipalité de même que les valeurs qui animent toute la population de votre ville à l’égard de l’inclusion sociale .

L’édition 2019 des Jeux olympiques spéciaux provinciaux d’hiver à Valleyfield avait réuni plus de 500 athlètes ainsi que 300 entraîneurs et membres du personnel de mission. Les villes de Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert accueilleront conjointement le volet estival en 2022.