Maladie inconnue : le médecin au centre de l’histoire dit n’avoir rien inventé

Le neurologue qui a signalé la quasi-totalité des cas de la maladie neurologique inconnue au Nouveau-Brunswick défend son travail. Le Dr Alier Marrero croit encore que des Néo-Brunswickois souffrent d’un syndrome inconnu, malgré les voix - de plus en plus nombreuses - qui remettent en question l’existence même de la maladie.

Ce n'est pas une théorie que j'ai inventée , a affirmé le Dr Alier Marrero, dans une entrevue mercredi après-midi.

Souvent, malheureusement, dans les maladies complexes [où il y a de la] difficulté à diagnostiquer surtout quand ces maladies sont nouvelles, c’est qu’il y a beaucoup d'incompréhension et d’éducation à faire , a-t-il expliqué.

Celui qui est derrière la majorité des diagnostics de cette maladie neurologique croit toujours qu’il existe un syndrome nouveau qui frappe des Néo-Brunswickois.

Pourquoi il y [aurait] autant de cas et autant de cas qui ressemblent à ça, une augmentation à travers les années et ensuite de plus en plus de cas , a-t-il dit. Il y a aussi un contexte clinique, nous recevons beaucoup d’autres patients, souvent très jeunes, qui développent des symptômes rapidement qui incluent aussi des éléments suggestifs d’une maladie à prion ou bien d’une neurotoxique.

Le Dr Alier Marrero persiste et signe. Il maintient sa théorie sur l'existence d'une maladie neurologique inconnue­. Photo : Radio-Canada / Réseau de santé Horizon

Le Dr Alier Marrero précise aussi que, même si la majorité des cas ont son bureau comme point de départ, des experts d’ailleurs au pays ont analysé les données et aboutit à la définition des cas que la santé publique a partagés avec tous les médecins du Nouveau-Brunswick .

Il précise également qu’il travaille en étroite collaboration avec le Système de surveillance canadien de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la santé publique du Canada .

Des doutes sur la maladie… et sur le Dr Marrero

Le Dr Alier Marrero a fait ces déclarations quelques instants après la fin d’un point de presse sur la maladie inconnue, lors duquel la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick Dorothy Shephard a affirmé qu’elle doutait de son existence.

Je crois que la santé publique a de bonnes raisons de douter de l’existence d’une maladie neurologique inconnue (...) je ne vais pas spéculer sur les conclusions de l’enquête [clinique] en cours, mais je crois que nous nous approchons d’un dénouement , a-t-elle affirmé mercredi.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, lors d'un point de presse sur la maladie neurologique inconnue, mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada

La santé publique a aussi partagé les résultats d’un premier examen épidémiologique – un questionnaire, fait au téléphone, auquel seulement 34 des 48 cas connus ont répondu – qui conclut qu'aucun élément ne permet de croire qu'une cause environnementale ou qu'une toxine dans un aliment a rendu les gens malades.

La ministre et d’autres fonctionnaires de la santé publique ont insisté sur le fait que la quasi-totalité des cas connus de cette maladie ont été signalés par un seul et même neurologue. Ils ne l’ont pas nommé, mais il s’agit du Dr Alier Marrero. C’est lui qui a signalé 46 des 48 cas connus. Les autres cas ont été signalés par deux autres médecins.

La ministre a également affirmé qu’on avait découvert des lacunes dans les processus de signalement des cas , ce qui aurait permis à certaines situations de prendre de l’ampleur, souvent sans surveillance .

Face à ces questionnements, un groupe de six neurologues a reçu le mandat de se pencher sur la révision des dossiers des patients que l'on croit atteint de la maladie inconnue. Leur rôle est d’offrir une perspective impartiale sur cette affaire. Le rapport de cet examen clinique indépendant doit être rendu public au début de la nouvelle année.

La province a aussi resserré les critères qui permettent à un patient d'être considéré comme faisant partie de la grappe de cas. Dorénavant, l’identification de nouveaux cas devra être approuvée par deux médecins spécialistes. La ministre Dorothy Shephard a également envoyé une lettre au nouveau ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, l’informant des défis dans l’enquête et des changements apportés à certaines procédures.

La santé publique du Nouveau-Brunswick n’est pas la seule à douter de l’existence de la maladie. La veille, un neuropathologiste qui a révisé les autopsies de certains patients que l’on croit atteints de la maladie inconnue a avancé que ces patients avaient reçu un mauvais diagnostic, qu’ils souffraient de maladies connues (comme l'Alzheimer ou le cancer), et que rien ne pointait vers l’existence d’une nouvelle maladie inconnue.

Ces rapports d’autopsies - tout comme le rapport d’enquête épidémiologique de la santé publique - soulignent qu'il est impossible de tirer des conclusions concernant une nouvelle maladie.

Il est donc impossible de conclure qu’elle existe, mais il est également impossible d’affirmer qu’elle n’existe pas.

Le Dr Marrero veut poursuivre le travail

Le Dr Alier Marrero remet en doute les conclusions tirées révisions des autopsies menées par le neuropathologiste Dr Gerard Jansen.

Il s’est également dit préoccupé et surpris de voir que des conclusions étaient faites avec quelques rapports de quelques autopsies sélectionnées sur certains patients .

Il dénonce que les résultats de ses autopsies aient été dévoilés aux médias sans son consentement, alors qu’il s’agit de ses patients.

Je pense que les batailles sur des autopsies, ça ne devrait pas être une question qui est dans les médias , a-t-il ajouté.

Le neurologue croit qu’il est important de poursuivre l’enquête sur cette maladie mystérieuse, pour donner des réponses à ses patients et à leur famille.

Comme clinicien, je sens que nous devons être les avocats de nos patients et nous devons porter l'espoir. Nous devons aussi, au niveau de nos systèmes de santé, enlever un peu les alarmes et au contraire collaborer , croit-il.

Quel rôle pour le Dr Marrero dans le suite de l’enquête?

Tout porte à croire que le neurologue ne participera pas à la suite de l’enquête.

Des commentaires faits par la ministre de la Santé Dorothy Shephard ainsi que des documents obtenus par Radio-Canada/CBC en vertu de la Loi d’accès à l’information montrent que le Dr Alier Marrero a joué un rôle clé dans les premiers moments de l’enquête. Puis, son rôle a changé au cours des derniers mois.

En avril, la ministre Dorothy Shephard affirmait que le comité sur la maladie neurologique inconnue était dirigé par le Dr Alier Marrero.

Puis, en mai, quand la province a créé un comité d'expert pour réviser le travail du neurologue, la ministre laissait entendre que le Dr Alier Marrero continuerait à jouer un rôle important.

La confiance de la ministre envers le Dr Alier Marrero semblait toutefois s'être estompée, cette semaine. Le Dr Marrero ne mène pas cette enquête, la santé publique mène cette enquête , a-t-elle dit aux journalistes.

Lorsque questionnée sur la possibilité que le Dr Alier Marrero ait fait des erreurs dans ses diagnostics, la vice-présidente aux Affaires médicales au réseau de santé Vitalité, où travaille le neurologue, a évité de répondre directement à la question.

Avec les informations qui ont été dévoilées aujourd'hui, nous devrons nous asseoir avec le docteur afin de réviser ses dossiers et discuter de ceci avec lui , a affirmé la Dre Natalie Banville. Nous ne pouvons pas faire de commentaires avant d'en discuter avec lui.

Un mal mystérieux au N.-B. En mars dernier, à la suite d'un reportage de Radio-Canada, la santé publique du Nouveau-Brunswick informe la population qu'elle surveille de près une grappe de patients qui semblent souffrir d'une maladie non identifiable. La maladie neurologique de source inconnue touche une cinquantaine de personnes dans la Péninsule acadienne et la région de Moncton. Les patients présentent des symptômes semblables (démence, atrophie musculaire inexpliquée, hallucinations visuelles et changements comportementaux). Les dossiers de ses patients ont été envoyés au Système de surveillance canadien de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, puisque les symptômes étaient semblables. La maladie de Creutzfeldt-Jakob est une forme rare et mortelle de trouble neurocognitif. Elle est provoquée par la présence de protéines prion anormales qui sont toxiques pour le cerveau. Les résultats des analyses confirment toutefois que ces patients ne souffrent pas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'une forme connue d’une maladie à prions. Neuf personnes identifiées comme étant potentiellement atteintes de la maladie neurologique inconnue sont mortes depuis 2019.

Avec des informations de Nicolas Steinbach et de Karissa Donkin, de CBC