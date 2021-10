Volleyball féminin : nouveau départ pour les Aigles Bleues

Les joueuses des Aigles Bleues trépignent d'impatience à la veille du début de la saison de volleyball féminin. Après plus d'un an à seulement s'entraîner, voilà que les représentantes de l'Université de Moncton renouent finalement avec la compétition active en fin de semaine.

Oui, oui, on est super excitée , lance Joanie Arsenault, avec un grand sourire. Les Aigles Bleues joueront contre Acadia à Wolfville, samedi après-midi, et au CEPSCentre d'éducation physique et du sport de l'Université de Moncton, dimanche à 14h.

Il y a, dans cette fébrilité, le retour au jeu, officiel, car la saison a été annulée, l'an passé, en raison de la pandémie. Mais il y a plus encore. Un vent de renouveau souffle sur le programme universitaire.

Joanie Arsenault, lors d'un entraînement cette semaine. Photo : Radio-Canada / Mathieu Bernier

C'est sûr qu'on a une équipe jeune , ajoute la volleyeuse originaire de Tracadie, en parlant des neuf nouvelles joueuses qui se sont greffées à la formation.

Mais on est super excitées aussi avec le nouveau personnel d'entraîneurs. C'est comme un nouveau vent, un nouveau commencement, si tu veux. Tout le monde a envie d'être ici, l'environnement dans le gym est super le fun. Une citation de :Joanie Arsenault

Ce renouveau est personnifié par la nouvelle entraîneuse en chef, Joline Richard. L'ancienne joueuse, qui a évolué à l'Université de Moncton de 2010 à 2015, prend la place de Monette Boudreau-Carroll, qui a quitté son poste après 23 ans de service.

Joline Richard demeure bien modeste sur sa contribution pour le moment.

Joline Richard, lors du match hors-concours contre UNB. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

Je suis à ma place et j'apporte ma propre énergie. Je sens que je ne veux pas être à nulle part d'autre , mentionne-t-elle.

C'est sa première expérience à la barre d'une équipe universitaire. Mais, elle ne s'inquiète pas.

Je suis ma propre personne , mentionne Richard. Je dois commencer quelque part. Je dirais que je suis vraiment contente de notre cheminement jusqu'à présent. On s'en va dans la bonne direction. Je ne peux pas demander mieux.

Son arrivée semble avoir transformé l'équipe, selon Joanie Arsenault.

Elle nous comprend beaucoup mieux, parce qu'elle était là il n'y a pas si longtemps , souligne celle qui évolue au poste d'aile gauche. On est suivies sur tous les aspects, pas juste le volley, nos notes et notre santé mentale aussi.

Je dirais, la communication [est meilleure], je pense que les filles sont un petit peu plus à l'aise à discuter ce qui va bien et qui va moins bien. Un peu plus ouverte de dire que quelque chose ne va pas.

Une pente à remonter

Les Aigles Bleues n'ont pas participé aux éliminatoires depuis 2017. En 2019-2020, elles n'ont remporté que quatre victoires en 20 parties.

En parties hors-concours avant la saison, Moncton a perdu quatre fois.

Les Aigles Bleues ont perdu toutes leurs parties hors-concours avant le début de la saison. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

Il faut cependant voir au-delà des statistiques, explique Joline Richard.

On avait un plan pour se préparer. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc, je sens qu'on va bâtir là-dessus puis c'est quand même très positif.

C'est déjà mieux , ajoute Joanie Arsenault. Si tu regardais les points des manches, il y avait une grosse amélioration comparativement aux années passées.

Sans dire que le programme est en reconstruction, il y a encore du travail à faire. Mais, les joueuses sont optimistes et enthousiasmes, prêtes à travailler sans relâche pour retourner parmi les meilleures.

La capitaine du Bleu et Or, Cassidy Martin. Photo : Normand Léger / Université de Moncton

La capitaine Cassidy Martin estime qu'il faut regarder vers l'avant. La première étape, c'est l'Université Acadia.

On veut augmenter le tempo de notre jeu et monter la butte , déclare la joueuse de 4e année. On a joué de gros matchs en présaison et tout va bien. On a une super belle équipe, la chimie entre les filles est incroyable avec une bonne communication pour des jeux et des tactiques. On est prêtes pour samedi et dimanche. On a l’énergie et on veut tout donner pour nos partisans.

Les sondages des experts, avant ce début de saison, prévoient que les Aigles Bleues termineraient en 5e position.