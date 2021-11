Une nouvelle ère en basketball féminin chez les Gee-Gees

L’entraîneuse intérimaire est fébrile à l’idée de commencer une nouvelle saison, mais elle ne cache pas que la pression est grande.

Je pense que mes cernes en disent long sur la pression , rigole la jeune femme de 32 ans. C’est beaucoup de travail et beaucoup de stress, mais pour l’instant le changement a été bien accueilli par les joueuses et le personnel.

Il suffit de passer quelques minutes à regarder un entraînement pour réaliser que les joueuses apprécient d’être dirigées par l’une des leurs, une ancienne de l'organisation de surcroit.

Les joueuses des Gee-Gees à l'entraînement à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

C’est vraiment important pour moi. Toutes nos entraîneuses sont des femmes. C’est la première fois que ça m’arrive. C’est valorisant et stimulant. Il y a une complicité et elle est proche des athlètes, c’est un bon mix , explique Brigitte Lefebvre-Okankwu.

Ce n’est pas quelqu’un qui va crier. Elle nous fait sentir bien et nous pousser à donner l’effort à 100 %. C’est une bonne motivatrice , poursuit la meneuse Nadine Katumbayi.

Nadine Katumbayi sera une pièce importante des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa cette année comme meneuse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Je pense qu'on a des filles très athlétiques cette année. On veut vraiment courir sur le terrain et défendre. On a des grandes à l’intérieur qui sont très fortes, alors on essaie de leur donner la balle et de les laisser jouer. Une citation de :Nadine Katumbayo, Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Pour connaître une bonne saison et peut-être aussi confirmer son poste comme entraîneuse, Joly compte amener de la nouveauté tout en gardant les grandes lignes du style de jeu imposé par l’ancien entraîneur Sparks à la barre de l’équipe.

On va garder un peu la philosophie des dernières années avec une défensive très agressive sur le ballon. On ne donnera pas beaucoup d’opportunités à l’intérieur. Nous avons des centres qui sont les meilleures au Canada. Dans la transition offensive, on veut vraiment miser sur le conditionnement physique et couvrir le terrain , raconte Joly.

Une saison avec sa part d'inconnu

Les Gee-Gees devront gérer un effectif plus jeune et inexpérimenté qu’à l’habitude, notamment causé par l’arrêt dû à la pandémie. Une dizaine de joueuses n’ont toujours pas foulé le terrain lors d’un match interuniversitaire.

Il y a beaucoup de nouvelles filles. Des nouvelles jambes avec un peu plus d’énergie. Ça va être le fun! Une citation de :Brigitte Lefebvre-Okankwu, Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Brigitte Lefebvre-Okankwu s'aligne avec les Gee-Gees pour une 4e saison. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Je pense qu'on a vraiment besoin d’exécuter, on est une équipe jeune en expérience et en âge , poursuit Katumbayi. Il faudra vraiment écouter coach Rose et mettre en pratique ce qu’elle nous apprend.

Un nuage de mystère entoure également cette nouvelle saison après un an d’arrêt. Les différentes universités en connaissent peu sur leurs adversaires et les changements ont été nombreux dans les formations.

C’est beaucoup d’inconnu! On l’a vu en pré-saison. Nous n’avons pas de clip vidéo et on ne connait pas l’alignement des autres équipes qui sont pleins de nouvelles joueuses. Ce sera plus facile d’avoir des objectifs à partir de Noël , analyse Joly.

Les joueuses ne craignent pas ce défi, rappelant que toutes les formations du pays sont dans le même bateau.

Il faudra pratiquer et faire beaucoup de vidéos. Demander quelques informations aux anciennes aussi. Toutes les équipes sont dans la même position, alors ce sera vraiment qui veut le plus gagner , insiste Lefebre-Okankwu, qui rappelle que la rivalité Ottawa-Carleton occupera encore le haut du pavé cette saison.

Les Gee-Gees sont motivées à bien faire et vise encore un championnat. D’autant que le succès sur le terrain pourrait dicter l’avenir de Rose-Anne Joly à la barre de l’équipe.