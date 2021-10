Plus de 200 travailleurs de la santé toujours non vaccinés en Abitibi-Témiscamingue

Plus de 200 travailleurs de la santé ne seront vraisemblablement pas adéquatement vaccinés au 15 novembre en Abitibi-Témiscamingue.

Précisément, 194 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) n'ont toujours reçu aucune dose de vaccin, sans compter plusieurs travailleurs provenant de la main-d'œuvre indépendante.

À ce jour, 31 personnes ont déjà dû être retirées du travail, parce qu'elles ne veulent pas subir de tests de dépistage trois fois par semaine.

Le premier ministre François Legault a laissé entendre cette semaine qu'il pourrait reporter la vaccination obligatoire dans les endroits où la pénurie de personnel est trop importante.

Questionnée pour savoir si elle espérait que l’Abitibi-Témiscamingue soit épargnée par la vaccination obligatoire, la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, a expliqué qu’elle évalue toutes ses options.

Quels seraient les scénarios, soit de réorganisation, de déplacement, de mesures qui pourraient être mises en place pour éviter le contact avec la clientèle vulnérable. Donc, différentes hypothèses qu’on peut explorer et qu’on soumet au ministre [de la Santé] afin d’exposer clairement la situation, parce que je pense que les décisions doivent se prendre avec la plus grande mesure d’impacts possible , dit-elle.

Urgence de Senneterre : une proposition sérieuse à l’étude

En point de presse jeudi après-midi, la PDG a aussi précisé qu’une proposition sérieuse pour rouvrir l'urgence de Senneterre est présentement étudiée.

L’urgence du centre de santé de Senneterre est fermée 16 heures par jour depuis le 18 octobre.

Le maire Jean-Maurice Matte se bute à une porte verrouillée dès 16 h, le lundi 18 octobre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un comité de travail composé de dirigeants du CISSS-AT, de citoyens et d'élus a tenu plusieurs rencontres dans les derniers jours pour trouver des solutions.

La proposition d'horaire doit maintenant être analysée par le CISSS-AT, les employés et le syndicat.