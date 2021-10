L’avenir des entreprises canadiennes entre automatisation et diversification

Depuis près de 50 ans, l'entreprise Harbour Technologies de Windsor fabrique des machines et des outils sur mesure qui découpent du métal pour les industries automobile et nucléaire notamment. Elle a pourtant récemment décidé de se lancer dans la production d'équipements de protection individuelle.

Compte tenu de son savoir-faire en matière de conception, l’entreprise a elle-même fabriqué les machines dont elle se sert désormais pour produire les équipements en question, selon Andrew Glover, copropriétaire de Harbour Technologies.

C’est un processus d’apprentissage. Nous avons passé beaucoup de temps à faire des recherches et à développer des systèmes de découpage , indique-t-il.

C’est une première mondiale. Il n’y a aucune autre entreprise qui fabrique des blouses d’isolement chirurgicales avec des robots. Une citation de :Andrew Glover, copropriétaire, Harbour Technologies.

Harbour Technologies a déjà produit environ 2 millions de masques et plus de 3 millions de blouses chirurgicales. Elle a commencé la production des masques en septembre 2020 et celles des blouses en mai 2021.

Andrew Glover affirme que son entreprise accomplit exclusivement de manière automatisée des tâches qui sont produites manuellement ailleurs.

Notre découpage est fait à 100 % par la machine, alors que la majorité de ce qui se fait aujourd’hui à l’étranger est manuelle. [...] La machine le fait à 100 % , explique-t-il.

Andrew Glover affirme que le marché de la production d'équipements de protection personnelle est considérable. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

La précision du travail effectué par les machines offre à Harbour Technologies une qualité difficilement égalable, selon Andrew Glover.

Des emplois de qualité

M. Glover souligne que grâce à l'automatisation de la production, son entreprise peut fabriquer par quart de travail le triple ou le quadruple de ce qui serait fait dans une usine dans laquelle les opérations sont manuelles.

Selon lui, cette situation leur donne un avantage concurrentiel certain, notamment en termes de salaire.

Grâce à l'automatisation, nous sommes capables de compétitionner mondialement. Nous pouvons faire concurrence à n’importe quelle autre usine qui importe ces produits, pas seulement en termes de prix, mais en termes de qualité , indique-t-il.

Le robot permet d’employer des travailleurs hautement qualifiés et mieux rémunérés, ce qui nous permet d'être compétitif mondialement. Une citation de :Andrew Glover, copropriétaire de Harbour Technologies.

L'entreprise a déjà produits des millions de masques. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Pour Yan Cimon, professeur de stratégie à l’Université Laval, la capacité d’une entreprise comme Harbour Technologies à diversifier ses activités lui permet d’éviter des écueils inhérents aux industries dans lesquelles elle évoluait jusque-là.

Dans l’automobile et le nucléaire, il y a parfois des discontinuités dans la demande ou dans les chaînes d’approvisionnement, donc c’est intéressant pour eux d'avoir un autre segment , précise-t-il.

Comme l’entreprise maîtrise des technologies que les autres ne possèdent pas, et bien ça cantonne les concurrents qui comptent sur de bas salaires dans cette niche-là parce que les entreprises qui savent automatiser [...] ce sont des entreprises qui auront des avantages concurrentiels pour les années à venir. Une citation de :Yan Cimon, professeur de stratégie à l’Université Laval.

M. Cimon pense que plus d’entreprises canadiennes devraient prendre exemple sur Harbour Technologies, c’est-à-dire à la fois automatiser et diversifier leur production.

Le fait d’investir massivement dans ces technologies-là, ça vient rendre les entreprises canadiennes qui sont dans des régions à revenus plus élevés [...] concurrentielles face à des géants de pays émergents , ajoute-t-il.

Pour Yan Cimon, l'automatisation ne peut qu'aider le Canada dans sa quête de l'autosuffisance. Photo : capture d'écran/Skype

Il affirme que l'automatisation aide aussi à l'amélioration de la qualité des produits, du volume de production et que cela contribue également à l’autosuffisance canadienne.

Ça vient aider notre capacité de production nationale dans les équipements de protection individuelle où on n’était pas très bon au début de la pandémie , explique-t-il.

Une réussite canadienne

M. Cimon pense que l’automatisation de la production consolide les emplois du futur et ajoute qu’elle est également une réponse à la pénurie de la main-d'œuvre à laquelle font face de nombreuses entreprises au pays.

Pour Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh, l’histoire de Harbour Technologies est celle de la réussite d’une entreprise canadienne qui crée des emplois localement, mais pas seulement.

[Harbour Technologies] aide aussi le Canada en fournissant des blouses et des équipements de protection individuelle qui sont cruciaux pour les travailleurs de première ligne et les Canadiens , indique-t-il.

La pandémie nous a appris tellement de choses, mais l’une des leçons les plus claires, c’est la nécessité d’augmenter et de renforcer les capacités de production locales. Une citation de :Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh

M. Kusmierczyk rappelle la pénurie d’équipements de protection individuelle à laquelle le Canada a fait face au début de la pandémie et indique que le gouvernement s’est tourné vers les entreprises canadiennes pour demander leur aide.

C’était la plus grande mobilisation de l’industrie depuis la Deuxième Guerre mondiale, c’était absolument incroyable , explique-t-il.

Irek Kusmierczyk se félicite de la capacité à innover des entreprises canadiennes, et ontariennes notamment. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Il pense que l’entreprise a désormais l’occasion de servir non plus seulement le Canada, mais le marché mondial et affirme que d’autres entreprises canadiennes devraient s’inspirer de l’exemple de Harbour Technologies.

Pour sa part, Andrew Glover déclare que son objectif est de continuer à produire du matériel médical bien après la pandémie.

Harbour Technologies souhaite travailler avec d'autres entreprises canadiennes. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Il indique que son entreprise a obtenu des contrats avec le gouvernement fédéral, mais également aux États-Unis.

Si Harbour Technologies produit des équipements de protection individuelle, l’entreprise fabrique et vend également le matériel pour produire ces équipements. De l’avis de M. Glover, le marché est si grand qu’une seule entreprise ne peut pas l’alimenter seule.