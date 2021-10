Malgré ses 25 ans d’expérience à Ottawa, le CISSS de l’Outaouais refuse sa candidature

La raison : le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais ne reconnaît pas son diplôme du Collège Algonquin, en sol ontarien, car les formations de 650 heures ne comportent généralement pas de stages dans des milieux de soins , a expliqué une porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Selon une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le réseau de santé de l’Outaouais aurait pu reconnaître l’expérience de Geneviève Labrosse puisqu’ une personne présentant un diplôme d’une autre province ou d’un autre pays pourrait être embauchée si l’établissement considère qu’elle détient une formation adéquate ou une expérience équivalente .

Mme Labrosse a tenté d’analyser la situation avec froideur, mais elle n’est pas parvenue à comprendre pourquoi on a cru bon de se passer de ses services. Ça m’a fait de la peine, ça m’a offusquée. C’est mon gagne-pain, je suis compétente, disponible et bilingue. C’est très dommage , a énuméré celle qui habite maintenant en Outaouais.

Tout ce qu’elle demande, c’est de pouvoir travailler. Elle exerce ce métier gratifiant avec passion depuis l’adolescence, à un moment où il n’était même pas nécessaire de suivre une formation pour être embauché. Elle a eu son diplôme en 2010. Au fil de sa carrière, elle a œuvré dans plusieurs établissements, comme l’Hôpital Montfort, dans les maisons privées et dans les centres de soins de longue durée. J’ai toute une histoire, et j’ai de belles références.

André Fortin en furie

Le député libéral de Pontiac a qualifié la décision de manque de respect envers Geneviève Labrosse et envers toute son expertise et le bagage d’expérience qu’elle a acquis au fil des ans.

Pour une fois qu’on réussit à attirer quelqu’un qui veut rejoindre notre réseau de santé, on dirait que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais lui met des bâtons dans les roues. On vit une crise historique. On n’a pas les moyens de se priver de gens comme Mme Labrosse , a-t-il clamé avec véhémence.

Mis au parfum de la possibilité que l’expérience équivalente de la préposée aux bénéficiaires soit reconnue par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, André Fortin ne compte pas demeurer inactif. Si le ministère dit qu’elle a les critères, qu’on l’accepte! Je vais demander au ministre de la Santé [Christian Dubé] de donner une directive au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais pour que ces critères-là soient acceptés.

Geneviève Labrosse ne comprend pas pourquoi on ne lui a pas offert de suivre une formation en accéléré ou un cours d’appoint pour qu’elle puisse mettre la main à la pâte, par la suite. Même son de cloche du côté d’André Fortin, qui considère même que cela ajoute l’insulte à l’injure .

Il me semble qu’on devrait se plier en quatre pour intégrer ces gens-là à notre réseau de santé.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux prêt à revoir sa décision?

Devant toutes ces contradictions, le politicien se pose des questions. On dirait qu’il y a une absence de leadership dans la région. Tous ces critères auraient dû être mis de côté pour accepter ceux qui veulent travailler s’ils répondent aux exigences du ministère.

Tout indique que Geneviève Labrosse pourrait obtenir gain de cause. Après que son histoire ait largement été diffusée dans les médias locaux, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a fait savoir à ICI Ottawa-Gatineau que le dossier est actuellement en réévaluation , tout comme six autres dossiers de travailleurs hors Québec qui ont soumis leur candidature.

Avec les informations de Laurie Trudel