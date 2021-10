Je reconnais l’importance de parler français, notamment pour exercer les fonctions de mairesse , indique Shelley Fraser, qui occupe aussi un poste de direction dans une entreprise technologique située à Ottawa.

Bien qu’elle se lance pour la première fois en politique, Mme Fraser n’est pas étrangère à ce milieu, étant donné qu’elle a déjà travaillé comme adjointe politique pour l’ancien ministre fédéral, John Manley.

Cependant, sa candidature suscite la controverse à Chelsea, puisque Shelley Fraser est incapable de s’exprimer en français. Or, la candidate a promis d’apprendre la langue de Molière si elle est élue le 7 novembre prochain. Selon elle, le français ne devrait pas entraver ses chances de remporter le scrutin.

Je sens vraiment que les citoyens sont derrière moi, notamment la communauté francophone. Une citation de :Shelley Fraser, candidate à la mairie de Chelsea

Mme Fraser n’a pas voulu s’imposer un délai pour apprendre le français, mais dit prendre cet enjeu au sérieux. Elle croit aussi que tous les membres de la communauté doivent avoir le loisir de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix, que ce soit l’anglais ou le français.

Elle estime qu’il faut encourager les gens à se présenter en politique, peu importe leur langue.

Une municipalité bilingue

L'unilinguisme de Mme Fraser a généré de vifs échanges sur la page Facebook, Les Gentils Gens de Nice Chelsea Folks .

La situation pourrait constituer un avantage pour l’unique adversaire de Shelley Fraser. Le conseiller municipal sortant, Pierre Guénard, insiste que le bilinguisme est de mise à Chelsea.

Pierre Guénard est l'un des deux candidats dans la course à la mairie de Chelsea, dans le cadre des élections municipales au Québec de 2021. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Le bilinguisme, c’est important pour moi. Je l’ai toujours reconnu et je vais continuer de le reconnaître. Puis, c’est de respecter dans le fond les besoins de la population, autant la population anglophone, francophone et la population bilingue, pour vivre en harmonie à Chelsea , dit le candidat à la mairie.

Afin de bien exercer ses fonctions, le maire d’une municipalité québécoise doit absolument s’exprimer en français, selon lui, étant donné que les discussions et échanges avec les autres paliers gouvernementaux se font tous en français. Toutefois, le maire d’une municipalité doit aussi pouvoir se faire comprendre de ses concitoyens, ajoute-t-il, en précisant que la maîtrise de l’anglais est nécessaire dans le cas d’une municipalité qui comporte un nombre important d’anglophones.

Un maire unilingue anglophone au Québec? Selon l'Union des municipalités du Québec ( UMQUnion des municipalités du Québec ), la Charte de la langue française ne spécifie pas qu'un maire unilingue anglophone ne peut être élu. Cependant, et toujours selon la Charte de la langue française, les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 (municipalités qui ont un statut bilingue) doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle (le français).

La municipalité de Chelsea est officiellement bilingue depuis 1978. Cela veut dire que les élus ont le choix de s’exprimer en anglais ou en français lors des séances du conseil municipal. Les résolutions sont toutefois toutes rédigées en français et un citoyen anglophone doit faire une demande afin de faire traduire certains documents. Au Québec, une municipalité peut être francophone ou bilingue, mais pas uniquement anglophone.

Bilingue ou francophone, mais pas anglophone

Certains citoyens de Chelsea ne voient pas d’un bon œil la candidature d’une personne unilingue anglophone.

C’est le cas de Tammy Scott, une résidente de Chelsea qui s’implique dans les projets communautaires depuis plusieurs années.

Tammy Scott, résidente de Chelsea Photo : Radio-Canada

Les employés municipaux sont uniquement francophones, donc ce serait vraiment difficile de m’imaginer comment on fait pour gérer une municipalité comme Chelsea, si on n'est pas capable de communiquer avec nos employés, pas capable de communiquer avec les autres intervenants clés au niveau régional et provincial et pas capable de communiquer avec 50 % de la population , explique-t-elle.

Il y a des outils de traduction, mais si vous avez déjà utilisé Google Translate vous savez que ce n’est pas idéal et qu’il y a de gros bris au niveau de la communication. Une citation de :Tammy Scott, résidente de Chelsea

Selon elle, un candidat unilingue serait en meilleure posture s’il était unilingue francophone, plutôt qu’anglophone. Du point de vue administratif, c’est vraiment en français que ça se passe, autant à la municipalité qu’aux autres paliers .

Outre la langue, Mme Scott estime qu’il y a aussi un écart culturel entre les anglophones et les francophones, qu’un maire doit pouvoir rassembler en étant à l’aise de s’exprimer dans les deux langues. Les francophones écoutent les nouvelles en français et les anglophones écoutent les nouvelles en anglais. Si le maire ou la mairesse apparaît seulement dans l’un ou l’autre, comment on fait pour informer adéquatement la population? souligne-t-elle.

Des changements avec le projet de loi 96?

Selon le recensement de 2016, 45,3 % des résidents de Chelsea ont la langue anglaise comme langue maternelle. Cela veut dire que la municipalité pourrait se voir retirer son statut bilingue advenant l’adoption du projet de loi 96.

Le leader parlementaire du gouvernement caquiste, Simon Jolin-Barrette (Archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

En effet, le projet de loi déposé par Simon Jolin-Barrette stipule que les villes qui ont un statut bilingue perdront ce privilège si moins de 50 % de leur population est de langue maternelle anglaise. Elles auront toutefois la possibilité d'adopter une résolution afin de maintenir ce statut .

Cependant, le conseil municipal a adopté une résolution le 1er juin dernier demandant à la province de maintenir son statut bilingue, tel que garanti lorsque ce droit lui a été accordé en 1978.

Avec les informations de Laurie Trudel