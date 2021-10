Le retour de Samuel Savoie dans les Maritimes

C'est toujours plaisant de revenir à la maison. Parlez-en aux joueurs des Olympiques de Gatineau qui sont originaires des Maritimes. L'équipe dispute une série de trois rencontres dans leur région natale et c'est l'occasion de revoir la famille pour une première fois depuis le mois d'août.

Ce sont les premiers matchs de saison régulière, car l'an dernier, la pandémie a forcé la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ) à limiter les matchs inter-provinciaux.

Le résident de Dieppe, Cole Cormier (91), sera aussi du voyage. Photo : Dominic Charette Photographe

Will Chisholm, de Bridgewater ( N.-ÉNouvelle-Écosse ) ainsi que Samuel Savoie et Cole Cormier, de Dieppe ( N.-BNouveau-Brunswick .) espèrent que l'air maritime leur portera bonheur pour les parties à Charlottetown, jeudi, à Halifax, vendredi et à Sydney, dimanche.

Les Olympiques ont fait escale à Moncton, mercredi. Samuel Savoie a d'ailleurs profité de ce court arrêt pour retourner brièvement à sa maison à Dieppe et voir la famille.

Tristan Luneau (8) et Samuel Savoie (93), deux des trois premiers choix des Olympiques en 2020. Et les deux figurent sur le radar de la LNH. Ils seront à surveiller lors du périple des Olympiques dans les Maritimes. Photo : Dominic Charette Photographe

J'ai juste été dire allo à mes parents. J'ai aimé juste le fait d'être dans la ville, de voir où j'ai grandi , explique le Dieppois.

Les Olympiques se sont entraînés au centre Avenir de Moncton avant de reprendre la route pour leur partie contre Charlottetown, jeudi.

Quand j'étais jeune, j'ai grandi en regardant les Wildcats. Et rentrer dans l'aréna, comme joueur, c'est différent que lorsqu'on est partisan. C'est ce que j'ai trouvé cool. Une citation de :Samuel Savoie

Ce n'était qu'un entraînement, mais ça faisait du bien. Il lui faudra attendre au 22 janvier avant d'y disputer un premier match officiel.

Sur le radar de la LNH

Samuel Savoie est l'un des trois Acadiens mentionnés sur la liste des joueurs à surveiller de la Ligue nationale de hockey. Âgé de 17 ans, Samuel Savoie pourrait être choisi, selon des experts de la centrale de recrutement du circuit Bettman, quelque part entre le 4e et le 6e tour.

Cette saison, le Dieppois a inscrit un but et une mention d'aide en huit parties.

Ce n'est qu'une liste préliminaire, mais déjà, des joueurs pourraient prendre du galon.

Samuel Oliver, de Quispamsis, par exemple, a marqué quatre buts et obtenu deux passes en dix parties. Le joueur de centre des Islanders de Charlottetown avait récolté neuf buts et 13 passes en 38 joutes l'an dernier, dans une saison marquée par la pandémie.

À Bathurst, le défenseur Marc-André Gaudet, de Saint-Ignace, se trouve lui aussi sur cette liste. En onze parties, il a obtenu un but et une mention d'aide, avec un différentiel de +3.

C'est très motivant de voir ça , dit Gaudet. Ça donne le goût de continuer. Je dois prendre un peu de poids [du muscle] pour être plus fort, pour rendre les choses un peu plus faciles.

Le fait que le Titan et les Islanders connaissent de bons débuts de saison leur permettra d'attirer un peu plus les regards des recruteurs.

Parmi les autres joueurs de l'Atlantique qui sont dans la mire de la LNH, il y a Dyllan Gill (Huskies de Rouyn-Noranda) et Éli Barnett (Grizzlies de Victoria dans la BCHL) qui sont originaires de Riverview.

Il y a Lane Hinkley du Titan, qui a grandi à Moncton, mais dont la famille est originaire, en partie de la région de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse.

Le Néo-Écossais Jake Furlong, des Mooseheads d'Halifax, complète cette liste.