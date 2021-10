Le zoo du parc Assiniboine se prépare à vacciner ses animaux contre la COVID-19

Selon le directeur des services vétérinaires du zoo, Chris Enright, c'est une mesure préventive de plus pour protéger les animaux contre le virus

Ce vaccin expérimental est produit par l’entreprise pharmaceutique vétérinaire américaine, Zoetis.

Notre vaccin expérimental COVID-19 est conçu de manière unique pour les animaux , explique la porte-parole de l’entreprise, Christina Lood.

Bien que ce vaccin soit encore au stade expérimental, selon Mme Lood, il est sûr et efficace pour protéger les animaux contre le virus.

Le virus, ou l'antigène est le même que dans les vaccins pour humains , explique-t-elle

Toutefois, les vaccins pour animaux varient en fonction du vecteur utilisé. La combinaison unique de l'antigène et du vecteur garantit la sécurité et l'efficacité pour l'espèce dans laquelle le vaccin est utilisé.

Selon la porte-parole, Zoetis prévoit de donner les doses aux zoos et autres institutions du Canada lorsque le vaccin aura reçu l’approbation de Santé Canada. La quantité exacte de doses n'a pas encore été dévoilée.

Le Dr Chris Enright espère pouvoir administrer la première dose du vaccin aux animaux du zoo d’ici la fin de l’année 2021.

À l’heure actuelle, le personnel du zoo a mis en place des mesures pour éviter la transmission du virus entre les humains et les animaux.

Par exemple, une plus grande distance entre les animaux et les visiteurs du parc est observée, en plus du port du masque obligatoire pour les employés lorsqu’ils sont en contact avec les animaux.

Toutes ces mesures sont mises en place pour protéger les animaux , affirme-t-il.

À sa connaissance, il n’y a pas eu de cas de COVID-19 parmi les animaux au Canada, y compris au zoo du parc Assiniboine, mais ailleurs dans le monde comme aux États-Unis et en Europe certaines personnes ont transmis la maladie à des animaux dans les zoos et à certains animaux domestiques.

Selon le Dr Enright, plusieurs espèces, dont les primates, les félins et des mustélidés, sont plus susceptibles de contracter le virus.