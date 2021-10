70 % des ambulanciers paramédicaux ont songé à quitter la profession, selon un sondage

Parmi les répondants, 53 % ont commencé une démarche de réorientation de carrière.

Le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon, soutient ne pas avoir été surpris par ces résultats, mais juge la situation extrêmement préoccupante.

Les conseillers avec qui je travaille ont été extrêmement surpris de voir les résultats du sondage. De mon côté, étant paramédic de carrière, je n’ai pas été surpris, parce que je connais l’état d’âme dans lequel se trouvent les paramédics présentement , dit-il.

M. Gagnon affirme que les régions de la Côte-Nord et de l'Abitibi-Témiscamingue sont particulièrement touchées par la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur préhospitalier.

Selon lui, le salaire et les horaires de faction sont les deux principales causes de cette pénurie.

Pour ce qui est du salaire, les gens occupent une profession qui s'apparente aux métiers de l’urgence, comme pompier et policier. En même temps, ils occupent une profession qui s'apparente au système de santé, comme infirmière. Au lieu d’avoir un salaire plus élevé étant donné qu’on fait les deux, notre salaire est en deçà [de celui] des policiers, des pompiers et des infirmières. On demande d’être au moins au même niveau , fait-il valoir.

Alors que le salaire représente un problème touchant l’ensemble du Québec, M. Gagnon soutient que les horaires de faction, en place dans plusieurs municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue, aggravent la situation dans la région.

On demande aux gens d’être disponibles sept jours, 24 heures sur 24, pour répondre aux appels avant d’avoir leurs sept jours de congé. Ces horaires-là donnent des heures de sommeil complètement coupées et aucune conciliation travail-famille. Ils ne savent jamais à quelle heure ils vont manger ni à quelle heure ils vont dormir. C’est vraiment un enjeu majeur en Abitibi , insiste-t-il.

M. Gagnon a bon espoir que des améliorations seront apportées à court terme sur le plan salarial, mais indique qu'une grève pourrait être envisagée afin de parvenir à une solution dans le dossier des horaires de faction.